美经济民族主义挫伤APEC理念 中国成核心般存在

外媒称，环太平洋地区最大规模的贸易论坛11日闭幕，论坛达成的协议包括一项缩水版多边贸易承诺，此前美国与该地区其他国家在经济民族主义问题上观点不一致。
贸易承诺“缩水”
据美国《华尔街日报》网站11月13日报道，在上周举行的这次亚太经济合作组织（APEC）会议上，与会领导人发表了一份联合宣言。该宣言相当于各成员的政策文件，由于难以达成共识，该宣言推迟了两天才发布。
报道称，知情人士说，在贸易保护主义、支持多边贸易等议题上，美国反对包括中国、日本和俄罗斯等国在内的其他国家的立场。宣言发布时未包括致力于强化多边贸易体系等此前公报中的标志性文字。
报道称，APEC秘书处执行理事阿兰·博拉德说，美国在一些具体问题上持有不同观点，今年不能想当然地认为可以达成一致意见，但各方都有找到一个解决方案的意愿。
据报道，美国总统特朗普10日在APEC会议上表示，他将避免达成此前几届美国政府青睐的多边贸易协定。之前追求多边协定的行动已经促使一些国家放弃了部分保护主义政策。但美国认为，这些协定对美国的利益不公。
美媒称，澳大利亚智库洛伊国际政策研究所的国际经济计划主管罗兰·拉贾表示，特朗普在此次峰会上的表现一如既往，但其他领导人更加强烈地表明，他们愿意在特朗普不参与的情况下继续推进。
中国成新旗手
报道称，这场少有的充满争论的会议导致美国与太平洋伙伴国之间出现裂痕，而且美国还将倡导多边协定的主导地位拱手让与他人。
报道称，APEC成员似乎对美国政府的贸易政策有所妥协，但远未接受。APEC各成员领导人发表的联合宣言称，领导人们注意到了双边、地区性和多边协定的重要性，并致力于确保这些协定成为多边贸易协定的补充。将美国倾向于在该地区达成双边协定的想法纳入其中。
报道表示，APEC宣言还呼吁改善世界贸易组织（WTO），以充分解决该机制面临的挑战。该宣言强调公平，在有关国际贸易行为的句子中增添了“基于规则”和“包容性”等形容词。特朗普在他的演讲中批评了WTO，称WTO鼓励了不公平的贸易机制。
报道援引贸易专家的观点称，美国对多边贸易协定的反对可能会放缓全球市场日益开放的趋势。东京庆应大学专门研究东南亚和东亚的经济学教授木村福成（音）表示，如果美国坚持这项策略，将会推迟新经济秩序的形成，并使对全球化的质疑进一步蔓延。
报道认为，中国以区域一体化新旗手的形象出现在APEC会议上。伦敦政治经济学院比较政治研究人员布雷恩·克拉斯表示，特朗普亚洲之行标志着一个关键的转折点，中国正试图收拾美国为首的多边秩序的残局，中国正迅速成为美国创建的国际秩序的捍卫者和支持者。
凸显美国孤立
另据日本《朝日新闻》11月12日报道，近日在越南岘港举行的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）会议与APEC会议，反映出在亚太地区构建自由经济圈的尝试目前发生了动摇。TPP即使达成了原则协议，也无法召开首脑会议，APEC也缺乏对自由贸易强有力的表态。曾经主导自由贸易的美国在政权更迭后，态度陡然发生变化，造成了深远的影响。
报道称，特朗普在就任总统后便宣布退出TPP。美国从多边自由贸易协定的主导者变成了拖后腿者。特朗普10日在演讲中表示：“我们绝不可能做的事情是，加入束缚自己手脚的大协定。”他展示了重视双边协定的姿态。
报道称，中国正在推进本国主导的“一带一路”构想，试图在亚太地区构建区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），以此作为通往亚太自贸区的道路。近年来，中国参加APEC领导人会议的代表团规模仅次于主席国，显示了核心般的存在。
日媒称，这次APEC会议的宣言中，加入了可能限制自由贸易的表述。据某相关国家的负责人透露，“在协调成果文件的内容表述时，奉行‘美国优先’的特朗普提出了反对意见”。
日媒认为，重视双边协定的美国，与谋求RCEP的中国和推进TPP的日本等主要国家的立场越来越不合拍，谋求在亚太地区建立巨大贸易圈的APEC的理念正在发生动摇。
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