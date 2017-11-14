便宜高效又隐蔽 俄媒称俄军首个通信气球问世

据俄罗斯《消息报》网站11月13日报道称，为俄罗斯国防部研制的首个量产通信气球问世。这种系统能在几千米高空传送大量信息，把司令部命令迅速下达给部队。部署气球只需要几分钟时间。专家认为，一个这样的气球可以代替几十座昂贵的地面中继站。
《消息报》从俄罗斯无线电技术集团获悉，这种通信气球是该集团旗下的维加公司研制的。产品的主要性能已经在测试中得到验证。国家订货方核准了相关文件，并推荐列装和量产。该集团因保密原因未透露新系统的性能。
国防部对《消息报》表示，通信气球将用于向部队传送大量信息。它的高机动性有助于迅速组织高速通信。
通信系统的搭载工具是在“佩列斯韦特”民用多功能气球的基础上研制的。这种体积约3000立方米的气球能把300千克的设备送到3500米高空，并在空中停留半个月。它可以用于超远程无线电通信、超视距无线电定位，还可以配合其他通信工具协调军用飞机的行动。
功勋飞行员弗拉基米尔·波波夫少将认为，把气球和飞艇当作空中通信枢纽非常切合实际。他解释说：“首先是经济原因。气球可以在需要的时间和地点迅速做好工作准备，比如在军队战役、紧急行动或战役战术演习时。”
他表示，必须提前建设的、配备巨大天线的地面中继站会导致部队暴露目标。敌方将得到我方准备行动的预警。组装好的气球可以用越野车或直升机运输，迅速做好工作准备。
波波夫说：“它可以联机播报战况，或者向前线部队传递司令部命令。这将提高军队的协调性和隐蔽性。”
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