首尔房价力压东京 一套普通房屋价格高出9万美元

韩媒称，19日一份国会报告显示，韩国首尔一套房子的中间价格比东京还高。
据韩联社首尔11月19日报道，国会议员朴光恩发布的国会研究中心的调查结果显示，首尔一套普通房屋的价格比日本首都的房屋价格平均高出1亿韩元（约合9.095万美元）。
报道称，国会研究中心说，截至2016年年底，首尔房屋成交的中间价格为4.3485亿韩元。去年11月中旬，东京一套同等住房的价格为3.1136亿韩元，而在日本另外一个大城市大阪，这样一套房屋的价格为1.9808亿韩元。
纽约的住房中间价格为4.434亿韩元，基本上与首尔持平。
报道称，这意味着韩国市民要比东京甚至是纽约的市民多花三至五年的时间才能购买一套房屋，因为日本和美国的平均收入水平要高于韩国。
最新的数据显示，在全球27个城市中，韩国首都一套普通住房的价格排在第14位。房价的前五位分别是旧金山、悉尼、檀香山、香港和温哥华。伦敦相对于首尔来说房价也更高。
就韩国人在首都购买一套住房所需的时间而言，韩国统计局说，如果一个两口之家的平均年收入按4728万韩元计算，那么在首都购买一套房屋需要9.2年。
这比生活在日本和美国等其他大城市的人所需时间要长。东京的居民购买一套住房需要4.7年，纽约居民所需的时间则为5.7年。
2015年，韩国生活在自有房屋里的人占总人口比例为56.8%，比美国、英国和日本等国家低4%至14%不等。
与此同时，这份最新的报告显示，亚洲第四大经济体一套住房的中间价为2.2853亿韩元。这意味着首尔的住房价格是全国平均水平的1.9倍。
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