俄军最新A-100预警机完成首飞 可探测敌隐身战机

俄罗斯红星电视台网站11月18日报道称，俄罗斯韦加无线电工程公司宣传部称，A-100多功能预警机18日进行了首次试飞。
A-100的气动布局特点，以及航空电子系统和无线电技术系统的工作能力在首飞中得到了检验。
A-100在伊尔-76MD-90A运输机的基础上研制，将替代A-50和A-50U预警机。A-100配备了具有独一无二的天线系统的整流罩，以及能迅速发现并追踪空中、海上与陆上目标的无线电技术设备。
韦加无线电工程公司表示，A-100将参与指挥歼击机与强击机，引导它们打击各种目标。
俄国防部长谢尔盖·绍伊古公布了A-100批量入役的日期。他指出，这种飞机将从2020年起批量入役。
据军事专家弗拉基米尔·谢尔巴科夫介绍，A-100多功能预警机能发现具有隐身性能的敌机。A-100的绰号是“空中雷达”。凭借航空电子设备的改进，A-100的飞行性能得到提升。无线电技术设备的改进，使得A-100不仅能作为“空中雷达”，还成为有效的无线电电子战手段。
谢尔巴科夫说：“据我了解，A-100的侦察距离变远，同时可追踪目标的数量以及可引导战机的数量也变多了。按照设计方案，无线电电子战设备功能得到增强，A-100不仅是发现目标的远程雷达，还能开展无线电电子侦察和无线电电子战。倘若其今后安装无线电电子侦察和压制系统，则不仅能发现敌机，还能干扰敌机。”
此外，谢尔巴科夫认为，A-100还配置了发现第五代战机等能“隐身”的敌方武器的设备。他说：“一些设计方案的落实，有助于提高发现具有不同‘隐身’水平的敌方飞行器和打击手段的效率。例如，发现敌方第五代战机和新型巡航导弹等。”
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