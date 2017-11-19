李显龙：新加坡和中美同时是好朋友，这很不容易

新加坡讯，新加坡总理李显龙今天在执政的人民行动党大会上发表演讲时说，新加坡和美国及和中国的关系非常好。
也是人民行动党秘书长的李显龙说，要同时和中美两国做好朋友是不容易的，但新加坡干得不错。
此外，在新加坡的周边，新加坡和那些直接的邻国关系也很好。
但是，李显龙指出，新加坡和其他国家的关系，或大或小总有一些起起落落。
“我们的利益并不总是与他们的利益一致，但是我们的基本方针不能改变。”
这个方针是长期的，不把良好的关系视为理所当然，而关系不太好时，也不必心慌意乱。
李显龙同时警告，新加坡也不能受到外国的控制和影响。
外国不应该影响新加坡的国内辩论和政治，他说。
“新加坡人必须明白我们的核心利益。我们遇到考验时，我们会保持团结，支持政府。”
李显龙回顾今年9月访问中国，尽管中国正在举行19大之前，要是邀请他访华。
李显龙说：“我和习近平主席、李克强总理等高级领导人举行了很好的会见。双方重视两国关系，我和中国领导人们讨论可新的合作领域，”李显龙说。
他也在今年10月访问了美国，在特朗普总统访问亚洲先会晤了特朗普和主要官员。
李显龙说，他和美国分享了亚洲国家如何希望美国继续从事亚洲事务；他也会晤了政策制定者们，让新加坡保持继续在他们的视野中。
“和中国及美国同时做好朋友不总是容易的，但是作为一个小国，我们必须尽可能地和更多国家交朋友。”
他说：“所以，我们必须努力工作维护和中美的关系，同时坚持新加坡自己的利益。我想我们干得不错。”
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