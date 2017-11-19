新华社归纳习近平办成的大事：南海岛礁建设在列

综合讯，中国国家通讯社新华社日前在题为《习近平：新时代的领路人》的长篇通讯中，历数了习近平出任中国最高领导人以来的主要成就，其中，南海岛礁建设也在其中。
新华社说，“历史性变革”这个词如今被用来形容1800多天里发生的变化。另一句概括性的话是“解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事”。
接着，新华社列出了十六件“大事”，其中第12件大事是：实现钓鱼岛领海日常巡航，推进南海岛礁建设，“南海仲裁”成为一张废纸。
新华社列出的习近平办成的16件大事如下：
出台360个重大改革方案、1500多项改革措施，基本确立主要领域改革主体框架；
掀起“反腐风暴”，拿下440名省军级以上党员干部和其他中管干部，处分150多万人，追回外逃人员3400多人；
全面反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，8900多万名党员队伍变得更加纯洁、更强有力；
改革国防，重塑军队，200万中国武装力量从思想作风、组织架构到武器装备焕然一新；
中国经济在2013年至2016年年均增长7.2%，远远高于同期世界的2.5%，继续成为拉动世界经济的第一引擎；
贫困人口减少6000多万，相当于欧洲一个大国的人口；
人民收入增幅超GDP增幅，公众感到生活在中国更安全、更舒适；
实施全面两孩政策，改善中国人口结构；
大幅投资科技，空间实验室、深潜器、射电望远镜、量子卫星、大飞机、超级计算机等并行赶超，引发国人自豪感；
发起史上最大规模污染治理之战，建立最严格的生态环境保护制度，全力推动生态环境督察，大批官员因环保不力受处分；
实现两岸领导人首次会面，挫败香港少数人非法“占中”企图；
实现钓鱼岛领海日常巡航，推进南海岛礁建设，“南海仲裁”成为一张废纸；
动用海陆空力量，成功完成多次海外“大撤侨”；
人民币“入篮”，国际化步伐显著加快；
同俄美等发展新型大国关系，带动发展中国家新兴力量崛起，推动全球治理；
“一带一路”和“构建人类命运共同体”写入联合国文件，中国加入应对气候变化的《巴黎协定》；
新华社说，做成这些事情的复杂难度可想而知。
新华社介绍说，如今，在习近平的办公室里，还摆放着他刚工作时的军装照。他说：“从小我就较多接受了我军历史的教育，亲眼目睹了我军很多老一辈领导人的风采，从少年时代就形成了对军队的真挚感情。”
但他不愿仅仅坐在北京的办公室里指挥军队。5年中，他到海岛、踏边关、走戈壁，上战舰、进战车、登战机，入班排、看哨所、去前沿，每到一个地方必视察驻地部队。
他和战士同桌吃自助餐；会伸手去试营房浴室的水热不热；会催促战士抓紧办婚礼；即使时隔多年，他仍能认出曾接见过的基层老兵。一次，他在风雪严寒中爬上海拔1000米陡峭的边防哨所，在登记本上签下自己的名字，对战士们说：“今天，我和你们一起执勤站岗。”
5年间，习近平主持了两次阅兵。2017年解放军建军90周年前夕，在内蒙古朱日和基地，习近平身穿绿色迷彩服，登上越野车，检阅野战部队。这是中国领导人一次罕见的野战化沙场阅兵。
另一次是2015年，中国首次以纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利为主题举行阅兵，他要求将军亲自领队各受阅方阵。俄罗斯等17国官兵亦参与。那次，他提出裁军30万，并强调维护世界和平。
习近平的军事思想深刻把握了人类战争与和平的辩证关系。他提出“能战方能止战，准备打才可能不必打，越不能打越可能挨打”，体现的是对实现长久和平的渴望和追求。
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