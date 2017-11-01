无人机进军内地农业服务领域 种地或告别“农耕时代”

港媒称，专注于在中国内地提供农业服务的无人机制造商广州极飞科技有限公司日前推出了四种新的无人机机型，旨在提升其在这一领域的主导地位。
据香港《南华早报》网站10月31日报道，极飞科技的CEO和创始人彭斌说：“未来三年，你将看到（农业无人机市场的）爆炸性增长。”他说，他已经向日本和韩国等市场的农民推广了自己公司的产品。
彭斌说，目前有两个主要障碍阻碍着中国内地农民使用作物喷洒无人机，即费用和易操作性。鉴于这些新无人机产品的售价在人民币19999元到59999元之间，其价格并不便宜。但是他说，公司的无人机产品的维修和保养相对比较容易。
彭斌说，公司希望不久以后能够让无人机变成大多数农民能够负担得起的产品。
参加了极飞科技的新产品发布活动的24岁湖北果农张子扬（音）说，他想试用一下这种无人机产品，而且可能会买一架。张子扬说：“如果我购买了这种设备，那么它不仅能给我自己的地喷药，而且也能给我家乡的其他农民的庄稼喷药。我相信大多数种植者都会愿意向我付费换取农药喷洒服务，特别是年轻一代。”
报道称，无人机能够在短期时间内对大面积的土地进行农药喷洒，较之人工和传统耕作设备来说都更有优势。极飞科技称，在2015年开展的一场试验中，无人机能够在三天时间里喷洒1650英亩（约合1万亩）稻田。
报道称，使用无人机在内地农民中已经变得日益普遍。官方数据显示，2016年使用无人机进行作物喷洒的地区已经达到470万英亩（约合2853万亩），是前一年的两倍以上。
今年6月，中国内地规定重量在250克以上的无人机必须注册。重量在这个限制以上的无人机机主必须在8月31日之前对其进行注册。但是，尽管面对一个正在发展的监管环境，却拥有一个正在繁荣发展的无人机制造市场。距离极飞科技总部所在的广州不到一个小时车程的深圳是全球最大的消费无人机制造商大疆创新科技有限公司的所在地。这家企业去年的收入为100亿元人民币。
极飞科技的彭斌说，尽管“竞争很激烈，生存不易”，但是他希望今年能够将公司收入从去年的4700万元增长到3亿元。
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