芝商所拟推出比特币期货 数字货币将进入金融主流

美媒称，既然芝加哥商品交易所（CME）已经宣布将在今年年底前推出比特币期货交易，那么这种被摩根大通董事长杰米·戴蒙称为骗局的数字货币即将进入金融主流。世界最大交易所的这一举动将提高这种通过软件制造的资产的档次，并最终将其纳入某种监管。
据彭博新闻社网站11月1日报道，就在一个月前，CME的一名高管曾表示他认为比特币期货不会在近期挂牌上市。CME首席执行官特伦斯·达菲称高涨的客户需求是造成这一逆转的重要原因。在10月31日传出比特币期货的消息后，比特币价格攀升至历史新高——今年的涨幅超过550%。
区块链资本公司——一家总部位于旧金山的风险投资公司——的研究主管斯潘塞·博加特说：“一个监管充分的衍生品市场正在打开机构需求的闸门。”对华尔街而言，比特币充满吸引力。博加特说：“它波动大、全天候交易，而且市场效率低，这些条件提供了很好的套利机会。”
目前，初创交易平台LedgerX正在提供比特币的掉期和期权交易，而芝加哥期权交易所全球市场公司正计划在获得美国商品期货交易委员会（CFTC）批准后于今年年底或2018年初推出一种期货合约。CME也需要获得CFTC的批准。
在可以买卖期货合约的情况下，看跌比特币时对其做空会更容易。由于高频交易者充当了可以采用中性策略从而使收盘时仓位持平的做市商，流动性将增加。
一个运转正常的衍生品市场还能让专业交易员和投资者在无需通过不熟悉的场所进行交易的情况下进入比特币市场，从而避免在反洗钱和了解客户规定方面的风险。它还将允许交易员对比特币现货头寸进行对冲保护，这种行为目前还难以实现。
华尔街的银行普遍持谨慎态度。高盛集团首席执行官劳埃德·布兰克芬表示，高盛乐于设法参与到这种新兴技术中。而花旗银行集团首席财务官约翰·格斯帕克表示，他的团队正在对加密货币及其背后的区块链技术进行“仔细”研究。
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