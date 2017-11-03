特朗普访韩有意绕开板门店 往届美国总统均曾到访

外媒称，在即将开始的亚洲之行期间，美国总统特朗普不会访问朝鲜与韩国之间的非军事区。
据英国《独立报》网站10月31日报道，白宫一名高级官员对美国全国广播公司说，在美国副总统彭斯、国防部长马蒂斯以及国务卿蒂勒森相继访问板门店后，访问此地已“有点成为惯例”。
上周，特朗普曾暗示他将访问此地：“这个，我不想说出来，但你会大吃一惊。”
报道称，往届美国总统均曾到访这一将朝鲜半岛一分为二的非军事区，以示美国与首尔站在一起。
不过，特朗普曾与朝鲜领导人金正恩进行独特的互动。一些专家担心，他到访非军事区可能进一步加剧本已颇具争议的美朝关系的争议性。
另据韩联社10月31日报道，美国政府一位高级官员31日表示，特朗普将在访韩期间前往驻韩美军平泽基地进行参观，但因日程原因不会访问韩朝边境非军事区。
该官员表示，特朗普7日访韩时将最先访问驻韩美军平泽基地，随后同韩国总统文在寅举行会谈并出席国宴。8日，特朗普将在韩国国会进行演讲并参拜国立墓地，随后启程前往北京。
该官员表示，特朗普将在国会演讲中呼吁国际社会积极参与对朝制裁，携手应对来自朝鲜的核导威胁。据悉，韩美经贸问题将成为韩美首脑会谈的主要议题，特朗普和文在寅已商定建立公平、均衡的贸易关系，两国正致力于营造公正公平的经贸环境。
该官员指出，历届美国总统中只有极少数人访问过韩朝边境非军事区。今年已有美国防长马蒂斯、副总统彭斯和国务卿蒂勒森等多名高官访问韩朝边境非军事区，但美国总统访问驻韩美军平泽基地将是首次。
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