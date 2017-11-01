美中情局公布本·拉丹私人文件 保存有大量游戏电影动漫

俄媒称，美国中央情报局公布了2011年袭击乌萨马·本·拉丹在巴基斯坦阿伯塔巴德的住所时获取的一批近47万份文件，这将为深入了解9·11袭击策划者作为基地组织头目的生活提供独特渠道。
据“今日俄罗斯”电视台网站11月1日报道，中情局局长迈克·蓬佩奥下令于当日公布这批文件，他说做出这一决定“有利于提高透明度，以及增进公众对基地组织及其前任领导人的了解”。
报道称，这绝不是第一次以这种方式公开本·拉丹的私人档案：国家情报总监办公室此前在2015年5月20日、2016年3月1日和2017年1月19日曾公布过文件。
蓬佩奥在一份声明中说：“今天公布的基地组织的信件、视频、音频文件和其他资料，将使美国人民有机会进一步深入了解这个恐怖组织的计划和活动。中情局将继续本着我们保护国家安全的职责，寻求与美国人民分享信息的机会。”
报道称，最新公布的文件包括：本·拉丹的个人日记、1.8万份文档、7.9万份音频和图像资料以及超过1万份视频资料，包括为该恐怖组织制作的演讲和宣传片的视频草稿。
中情局在声明中称，除了提供对“（基地组织）与其盟友之间在战略、学说及宗教方面的分歧”的洞悉之外，这次最新的文件发布还将更多地揭示基地组织和“伊斯兰国”之间的嫌隙。这批文件中含有与以下内容有关的资料：“基地”组织内部的紧张关系、该组织试图使用西方媒体传播其思想的尝试以及重获中东各地幻想破灭的穆斯林信任的尝试——本·拉丹的恐怖网络犯下的“错误和媒体负面报道”导致了支持的下降。
中情局的声明称，这绝不是那次袭击中起获的全部资料，还有许多文件出于国家安全的原因仍未予公布，或者已遭到了破坏。
报道称，其他未发布的资料包括受版权保护的作品、色情作品和恶意软件。受版权保护的资料包括了像《蚁哥正传》《蝙蝠侠》《赛车总动员》《四眼天鸡》和《生化危机》等影片。有趣的是，这名前世界头号通缉犯还跟踪自己的公众形象，并保存了关于他自己的几部纪录片和媒体特别报道。
奇怪的是，本·拉丹还在他的硬盘上保存了多集《猫和老鼠》动画片，还下载了在网络上爆红的搞笑视频《查理咬了我的手指》。
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