美国会欲限制特朗普对朝动武权

两份内容几乎完全相同的议案正在美国众议院和参议院推进，这两份议案将阻止特朗普政府对朝鲜发动先发制人打击。众议院版议案已得到60名两党议员支持，但参议院版议案迄今仅获得两人支持。
这两份议案指出，根据美国宪法，只有国会才有权宣战。议案称：“根据美国宪法和法律，目前总统被禁止在未经国会批准的情况下发动战争或发起先发制人打击。”众议院版议案明确禁止行政部门在国会未明确宣战或未明确授权动武的情况下对朝鲜发动打击。
这份议案的措辞提到：“在国会对朝鲜宣战之曰或战争授权通过之日之前，拨付给或以其他方式提供给国防部或任何其他联邦部门或机构的资金不能用于对朝鲜发动打击，也不能用于让武装部队投入在朝鲜的战争行动。”
众议院版议案把美国反击朝鲜的袭击设为例外情形，但剥夺了总统特朗普对平壤发动单边打击的能力。该议案的目的是阻止白宫在美国或其盟友未受侵略的情况下发动先发制人打击，而非剥夺报复性打击能力。
如果该议案获国会通过并被送至总统办公桌上，而且得到大多数议员支持以至总统无法否决它，那么特朗普可能成为首位不得不放弃先发制人打击能力的美国总统。
【美联社华盛顿11月1曰电】一名从朝鲜叛逃的高官周三在美国国会的听证会上说，美国对朝鲜发动先发制人的打击必将引发报复，朝鲜将向韩国倾泻炮弹和短程导弹。
朝鲜前驻英国公使太勇浩的证词凸显了对朝动用武力的巨大风险。太勇浩是20年来叛逃的最高级别朝鲜官员，他似乎证实了美国官员长期怀疑但很少说出的疑虑：即使美国进行选择性打击也会导致朝鲜对韩国首都及周边地区作出毁灭性军事回应。
太勇浩表示，美国及其盟友在对朝进行预防性军事打击之后，会赢得战争，但是由于朝鲜在边境部署了“成千上万的”大炮和短程导弹，韩国将遭受“人员牺牲”。
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