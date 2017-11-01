新加坡商人从中国逃到越南，又买了假香港护照逃到新加坡……最后……

一名新加坡籍的富豪，由于使用伪造的护照进入新加坡被判决坐牢，但这名原籍中国的富豪在庭上爆出他从中国逃回新加坡的过程，堪称大片情节。
这名富豪的名字叫兰世立，曾任中国东星集团公司董事局主席兼总裁，2005年被《福布斯》杂志列为中国富豪榜第70名，同时也是湖北首富。
兰世立今天在新加坡高庭判决坐牢五个月，原因是去年7月持假护照进入新加坡。
57岁的兰世立去年因为伪造的香港护照进入新加坡，触犯了《护照法令》，被判罪成。兰世立是新加坡公民。
兰世立不服判决而上诉至高庭，但高庭今天驳回其上诉。
兰世立的代表律师在辩护中要求高庭重新考虑原判决，因为原判决没有考虑兰世立当时面对的“异常情况”，使得他不得不使用非法手段返回家园。
律师指出，兰世立在中国遭遇死亡威胁。兰世立本无意非法离开中国，但有“突然的原因，使他感受到有生命之虞”。
2016年2月，兰世立前往中国做生意，但以涉嫌诈骗为由被拘捕。过后4月8日被取保候审，护照则被扣留。
兰世立之后在中国待了3个月，最后决定返回新加坡。
7月9日，他乘小船非法偷渡越南，第二天抵达越南。
兰世立立即前往新加坡驻河内大使馆试图取得旅行证件，但他被告知必须解释没有旅行证件是如何进入越南的。
由于不想向越南当局报告，兰世立又离开越南，他一5.5万元人民币买了一本香港假护照，然后化名于7月12日乘飞机抵达新加坡。
他以假护照进入新加坡，但两星期后在新加坡移民与关卡局大厦被捕。
兰世立2005年在中国成立东星航空，同年登上《福布斯》中国富豪榜第70名。东星航空2009年破产，他被指逃税，在中国入狱四年，2013年出狱，到新加坡后改名为Mick Davies。
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