王沪宁当年率队舌战新加坡，完败台湾大学队，如今执掌中国宣传大权

综合讯，中共中央最新一届政治局常委中，出现了一个政治学者的名字：王沪宁。消息传出，大家的眼睛都一亮。
兼任中共中央书记处排名第一的书记的王沪宁，显然掌管中国的意识形态领域，他接替的是刘云山。
11月1日，王沪宁首次出席公开活动，在“学习贯彻党的十九大精神中央宣讲团动员会”上发表讲话时，就语出惊人，一连甩出七个“讲清楚”的排比句，技惊四座。
根据新华社的报道，王沪宁在讲话中说：“要紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这个主线，讲清楚党的十九大的鲜明主题，讲清楚习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，讲清楚党的十八大以来党和国家事业发生的历史性变革，讲清楚中国特色社会主义进入新时代的重大意义，讲清楚我国社会主要矛盾变化的深远影响，讲清楚‘两个一百年’奋斗目标，讲清楚坚定不移全面从严治党的重大部署，把广大干部群众的思想和行动统一到党的十九大精神上来。”
这七个“讲清楚”层层叠叠、前后呼应、一气呵成，显示王沪宁的语言功力了得。由他来执掌中国的意识形态和宣传大权，可以预期会有好戏连台。
王沪宁其实大家并不陌生。1993年，由王沪宁担任教练的复旦大学代表队，在新加坡举行的国际大专辩论会决赛中，将台湾大学辩论队辩到体无完肤，引起狮城轰动。而这场辩论赛经由中央电视台播出后，也引起国内极大的反响。
要知道，1993年中国刚刚开放，对境外的情况大家都不熟悉，很多人把港台视为自由之地，而中国则是经历文革后出现了断层。不料这场辩论，将台湾最好的大学打得落花流水，显示大陆大学生比台湾大学生素质高出一截的同时，也显示出大陆的中文水平远远高于台湾。
王沪宁作为教练，功不可没。
王沪宁出任常委后对中国的意识形态会带来什么样的变化，其实是很值得期待的。1994年上海人民出版社出版了王沪宁的《政治的人生》，其实是王沪宁的日记摘抄。书中有大量王沪宁读书、看电影等过程中的心得体会，也有大量对宣传和文化问题的思考。
例如，他提到“文化霸权”和“文化主权”的概念，就很有意义。
据说《政治的人生》艺术现在是洛阳纸贵，炒到1000多元人民币。可见大家都希望读一下王沪宁，了解未来中国意识形态、文化艺术、新闻和宣传方面的动向。
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