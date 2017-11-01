砸什么自己挑 想纾压就来新加坡泄愤房

工作不顺吗？生活压力极大的新加坡现在推出了解决办法，人们能进入“泄愤房”拿球棒挥打任何物品，从玻璃瓶到电视，都能让你尽情宣泄压力。
法新社报导，这间“碎片房间”（Fragment Room）就像间毫无装饰的小囚房，周围则是水泥墙，顾客能付费享受这种罕见形式的破坏性纾压活动。
换上工作服、戴上安全帽、手套并穿好鞋子后，人们就能打碎各种物品，从盘子到打印机都能卖力砸烂。
这间泄愤房在6个月前成立，新加坡民众已经表现出想要大肆破坏的欲望。除了学生及60多岁的退休人员之外，焦虑不安的上班族也到这里宣泄压力。
尽管新加坡是个超现代且富裕的国家，但高压生活也是众所皆知，为了追求良好表现，人们从小就得承受巨大压力，学童到成人都是如此。
碎片房间创始人罗艾斯．陈（Royce Tan，音译）告诉法新社：“不论你来自哪里、背景为何、工作是什么或是几岁，新加坡每个人压力都很大。”
“不论是学校、职场、私人关系，每件事都让人感到很紧张。”
全世界许多城市都有这种“泄愤房”，新加坡这间主要提供两项服务，只要新加坡币38元（约新台币842元），便能在半小时内砸碎限量物品；若支付新加坡币350元（约新台币7753元），半小时内想砸多少就能砸多少。
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