特朗普亚洲之行：视中国为行程支点

美媒称，特朗普总统11月3日开始上任以来最重要的外交之旅：为期12天的亚洲五国之行，这是四分之一个世纪以来美国总统时间最长的亚洲之行。
据美国阿克西奥斯新闻网站10月30日报道，涉及的利害关系不可能更大了，美国企业恐惧地注视着特朗普半开玩笑地表示要撕毁跟韩国达成的“里程碑式”的贸易协议。特朗普将设法让美国在该地区的条约盟友放心，即便把贸易关系置于动荡，他也不会放弃亚太。特朗普希望鲜明地显示他对本地区的诚意，对美国在亚洲建立的二战后秩序的诚意。他将访问几个军事基地，并将展示美国的军事力量。
美国记者乔纳森·斯旺与政府的一些高级官员讨论了此行可以期待哪些内容，以下是了解的相关情况：
全局：不会宣布什么新的主要政策，不过特朗普会强调两个主题——实体安全和经济安全（即重塑美国与亚洲国家的贸易）。
在前两站日本和韩国，特朗普将主要强调实体安全，其中包括在韩国国会的重要讲话。韩国总统文在寅已邀请特朗普访问军事基地汉弗莱斯军营，美国政府官员预计这次军事基地的访问将突出两点：韩国分担了国防的财政负担，还有竞选时以自由派自居的文在寅现在坚决要捍卫国家。最后两站，特朗普将到越南参加亚太经合组织峰会，并到菲律宾参加东盟峰会。
报道称，白宫方面把中国作为此行的支点——而且行程也是特意安排的，在五个国家的中间。
特朗普政府最高层一致认为，此前多届美国政府的中国战略都是失败的，两国之间的经济关系正变得越来越糟而不是更好。
但特朗普打算怎样改变与中国的局面仍不得而知。
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