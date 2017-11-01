联合国报告称全球二氧化碳浓度增速再创新高

英媒称，联合国世界气象组织10月30日发布年度《温室气体公报》称，2016年全球二氧化碳浓度增速达到了数百万年以来的最高水平，可能会导致海平面上升20米，并使气温升高3度。
据路透社10月30日报道，公报称，2016年二氧化碳的年度增加值比过去10年的平均值要高出50%，致使二氧化碳浓度较工业化之前的水平高出45%，且远超最近几次冰川期与较温暖时期循环的180至280ppm的范围。当今二氧化碳浓度约400ppm，超过了数十万年来自然变异的程度。
报道称，最新的数据使下个月在波恩举行的会议更具紧迫性，届时世界各地的环境部长将为195个国家在2015年通过的《巴黎协定》制定指导方针。
该协定已经面临压力，因为美国总统特朗普曾表示计划让美国撤出该协定。《巴黎协定》的目标之一是将全球平均气温较工业化前水平升高的幅度控制在“远低于”2摄氏度（3.6华氏度）的范围内。
世界气象组织说，2016年，通过使用煤炭、石油和水泥以及毁林行为等人类行为排放的二氧化碳达到了创纪录的水平，厄尔尼诺现象也使二氧化碳的浓度进一步升高。
据科学家所知，这个世界从未经历过近几十年这样的二氧化碳升高的情况，其速度是上一次冰川期结束后的100倍。
科学家通过研究从古老的南极冰芯中发现的微小气泡了解到史前的二氧化碳浓度，他们甚至可以从沉积物中的化石和化学物质中获取更久以前的数据。
二氧化碳浓度上一次达到400ppm是在300万至500万年前的上新世中期。公报称：“在这一时期，全球表面平均温度比今天高2至3摄氏度，格陵兰岛和南极洲西部的冰盖融化，甚至连一部分南极洲东部的冰盖也在向后退，导致当时的海平面比今天高出10至20米。”
自1990年以来，二氧化碳和其他长期存在的温室气体所形成的全球变暖的影响已经增加了40%，另外两种主要气体——甲烷和一氧化二氮——的浓度也在去年达到了创纪录的水平，不过其增长速度低于二氧化碳。
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