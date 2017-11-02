西班牙学者文章：“美国优先”政策重创西方

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站10月31日发表该所研究员安德烈斯·奥尔特加的文章《“美国优先”重创西方》的文章称，过去都是世界在适应华盛顿，或者说美国迫使世界适应自身的国家利益，那么现在的情况已经改变了。美国已经因为无法履行承诺而在全世界失去信誉。
文章称，刚上任数月，美国总统特朗普就宣布退出巴黎气候协定、跨太平洋伙伴关系协定、联合国教科文组织，拒绝证明伊朗政府遵守伊朗核协议，威胁退出北美自由贸易协定，还在二十国集团峰会上抛出保护主义言论。在叙利亚和伊拉克问题上，他也没有制订明确的计划。特朗普不顾身边智囊团的劝阻，列出了一份冗长的修改清单，而且这份清单未完待续。
文章称，在“让美国再次伟大”的同时，特朗普执行的一系列政策削弱了西方国家的地位，使西方在新兴大国面前逐渐丧失分量。益普索一莫里市场调查公司6月的一项调查认为，中国比美国更具积极和正面影响力。根据该调查，加拿大是全球最具积极和正面影响力的国家，其次是澳大利亚、德国、法国和英国等。
《纽约时报》最近一篇社论的标题是《特朗普让纽约衰落》。美国拒绝在国际事务中发挥影响力。特朗普此举不但削弱了美国的地位，也削弱了群龙无首的西方国家的地位，而此时此刻新兴国家正在崛起。美国参议院军事委员会主席、共和党参议员约翰·麦凯恩警告说，为了考虑欠妥的民族主义而拒绝承担国际领袖义务，这是有悖于美国国家利益的行为。
文章认为，美国的国内政策让其全球领导地位陷入险境。
文章称，美国已经习惯于不断修改和调整对外政策。小布什在对外政策方面更加积极主动，而奥巴马相对谨慎内敛。然而，如果说过去都是世界在适应华盛顿，或者说美国迫使世界适应自身的国家利益，那么现在的情况已经改变了。美国已经因为无法履行承诺而在全世界失去信誉。
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