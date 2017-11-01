平均寿命84岁，日本医疗为何闻名世界

日本的医疗行业一向以高水平的医疗技术和人性化、科学化、精细化的医院管理方法闻名世界。据2015年《世界卫生统计》报告，日本人的平均寿命高达84岁，已成为名副其实的“健康大国”和“长寿之乡”。日本京都大学医学部附属医院院长稻垣畅也指出，日本高质量的医疗服务离不开优质的医学教育和严格的医院管理。
严谨全面的医学教育和临床研究
据稻垣畅也介绍，日本医学教育严谨、全面，医学本科是六年制，学生必须按要求学完规定的课程且成绩合格，才可获医学学士学位，之后还需参加两年以上的研修医培训。
同时，日本对临床研究的要求十分严格，只有具有高度的医疗能力和相对完善机制的医院才可以进行临床研究。目前，日本共有11家获得了临床研究医院的资格包括九个大学附属医院和两个癌症中心。
以患者、医护人员为重的管理理念
在医院管理方面，首先要做好医疗安全，尤其是国立医院和大学的附属医院。通常，院长下面会成立医疗安全管理部，有专职的人员组成，除了一个兼职的部长以外，有专职的师长，专职的药剂师和护士进行相关的调查和检查。京都大学医学部附属医院的医疗安全管理部还配备了专职的教授负责相关的管理。
京都大学医学部附属医院的理念是以患者为中心，提高安全、高质量的医疗服务，因此为患者提供了很多的知情权。医生要不断地跟患者进行相关的情况的沟通。同时，医院也培养了内部检查的员工。京都大学今年3月份到5月份开展了培养内部审查人员的培训课程。内部审查人员会针对每个科室到底存在哪些问题进行详细的审查，针对他们的问题提出具体的解决方案。
在日本很多企业，因为工作过度而自杀的员工在增多。因此国家规定，一定要减轻相关从业人员的负担。稻垣畅也表示，日本很多医院的医护人员负担非常重，因此医护人员减负计划也是劳务改革的一个方向。
“我们在思考，作为医院我们应该做哪些工作，比如说改良电子病例，让手续变得更加简单和高效。另外可以针对第二天有手术的医护人员，如果说前一天有值班的情况，我们可以免除值班的工作计划。”稻垣畅也说。
在经营管理上，医院应提高员工的满意度、诊疗质量，并推进地域联合。京都大学医学部附属医院为了提高职工的积极性，针对一些优秀的员工设定了院长奖励。同时针对具体的改善项目，医院还召开运营会议，听取员工面临的一些问题，并把这些意见反映到管理层。例如，在门诊接收的患者有多少，具体在诊疗的过程中有哪些问题。
大学附属医院迎来新的挑战
大学附属医院除了为患者提供医疗服务外，还承担了几乎全部临床教学任务。稻垣畅也认为，随着时代的发展，日本大学的附属医院也面临着新的挑战。
一是体制需要强化。医院应尝试制定新的院长选拔方法。尤其是针对一些安全管理部门等一些特殊部门，要配制专职的教授。医院的管理在针对员工的劳务管理上也是非常重要，否则员工的积极性会降低，最终将影响对患者的诊疗工作。
二是完善地域医疗。日本处于老龄化社会，因此需要减少急性期的医院。针对很多的老年患者，要不断地开展在家的医疗，进行医养结合的模式，确保慢性病的防治。此外，在整个区域的活动中，医院应该承担什么样的责任和义务，也是应该考虑的问题。尤其是超老龄化社会的时代，这个问题更值得思考。
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