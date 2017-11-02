韩国外长最快或月内访华 韩企急盼中韩关系回暖

韩媒称，据韩国外交消息人士2日透露，韩国外长康京和最快将于本月对中国进行访问，同中国外长王毅举行会谈，目前双方正在协调会谈日程。
据韩联社11月2日报道，康京和将于8日至15日陪同总统文在寅访问印尼、越南和菲律宾三国，然后很可能于本月中下旬访问中国。据预测，若康京和访华成行，双方将就中韩发布“有关双边关系的沟通结果”的后续措施、总统文在寅访华、遏制朝鲜新一轮挑衅及管控半岛局势等交换意见。
报道称，康京和6月上任后，已出访周边四强中的美俄，尚未访问中国和日本。康京和与王毅8月在马尼拉出席东盟地区论坛、9月在纽约出席联合国大会时分别举行会谈。
美国《华尔街日报》网站11月1日刊登题为《韩国企业急于结束与中国代价高昂的争吵》的报道称，韩国企业希望，首尔与北京之间改善外交关系的迹象意味着双方之间的长期争端即将结束。自去年夏季以来，这场争端已使韩国经济蒙受数十亿美元的损失。
报道称，中韩两国10月31日表示，将努力修补双方之间的关系。这场争执起始于2016年7月，当时韩国决定安装美国“萨德”反导系统，而中国则称此举破坏其国家安全。
报道称，此后，一些越来越依赖中国的韩国企业受到影响，中国游客也突然中断了对韩国的旅游。现代调查研究所今年5月预测，韩国经济仅是今年就会因为这一争执而遭受76亿美元（约合502亿元人民币）的损失。
报道称，然而，受到这一争端影响的一些韩国企业的股票最近反而上涨了，从而表明投资者开始押注两国之间的关系回暖。上个月，首尔和北京续签了货币互换协议，两国国防部长举行了双边会谈。
报道认为，中国最近对韩国产品兴趣提升，化妆品制造商爱茉莉太平洋集团是最大的受益者之一。自从上周开始，其股价攀升了9.4%。同一时期，韩亚航空公司和现代汽车公司的股价分别上涨了12.3%和6.0%。
现代汽车公司旗下的起亚汽车公司执行副总裁韩千洙（音）对未来几个月跟中国有关的局势进行了乐观展望。他说：“那里（中国）的反韩情绪看起来已经减弱了。”
韩国企划财政部长官最近说，韩国人眼中的北京的“经济战”可能将逐步平息。
分析人士表示，缓和与北京的经济紧张局势不会是所有在华韩国企业的万能药。现代调查研究所中国经济问题研究员韩在珍（音）说：“在‘萨德’问题出现前，一些在华企业就举步维艰了。”她以韩国汽车制造商为例，认为“经济局势得以缓和也不会让所有企业都回到‘萨德’之前的时代”。
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