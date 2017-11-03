美媒最新民调：美国民主不再让民众自豪

美国《华盛顿邮报》网站10月28日刊发题为《“一团糟”：最新民调显示大多数美国人认为政治分歧与越战时期一样严重》的文章称，一项最新民调显示，七成美国人认为，美国国内目前的政治分裂至少与越战时期一样严重。
文章称，特朗普的总统任期进入第九个月，《华盛顿邮报》与马里兰大学联合进行的民意调查显示，民众对美国政治十分悲观，对美国民主的自豪感也有所下降。
调查发现，七成美国人认为特朗普政府运转失常。但这种不满远非仅仅针对行政部门：更多的美国人——占八成——认为国会运转失常，对媒体等其他机构的信任也很有限。
在调查中，14%的美国人说，他们认为政客的道德和诚实算得上“优秀”或“良好”，低于1997年的25%和1987年的39%。12%的美国人认为，国会议员的政策是基于一套核心价值观，而87%的人认为他们基本上“为了赢得连任而无所不用其极”。
文章称，总的来说，美国人不仅对国家政治感到失望，而且对美国人以文明方式讨论政治的能力感到失望。
文章称，近期的一些调查显示，美国消费者信心今年攀升至近十年来的最高水平，看来经济问题并不是导致人们对美国政治体制感到不满的原因。调查显示，对美国民主运转方式不感到自豪的美国人比例较三年前翻一番，从18%升至36%。
文章称，对于民主的不信任不仅限于对特朗普持强烈批评态度的人。此次调查发现，特朗普的支持者当中也有25%对美国民主运转方式并不感到自豪。
文章称，两党的大多数人都认为，美国当前的政治分裂至少与越南战争时期一样严重。多数美国人认为，美国政治已经触及一个危险的低点。
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