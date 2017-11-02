欧洲将输掉全球技术知识竞争：中国领衔东亚日益崛起

瑞士《新苏黎世报》网站10月30日刊登不来梅大学社会教育学名誉教授冈纳·海因松撰写的一篇题为《欧洲将输掉全球技术知识竞争》一文。文章称，面对东亚和英语国家的竞争，中国也存在人才外流的问题，但是它还有追赶的时间。与此同时，最优秀的人才将被留在国内，而离开的也可以吸引他们回国。这正在以惊人的速度进行着，中国的发展甚至令邻国此前的腾飞都相形失色。
文章称，今天世界一半以上的智能手机是在中国生产的，2016年那里进行的移动支付比美国多50倍。
这样的技术优势也推动了人工智能的发展。2014年金融科技50强企业中只有一家中国公司，而2016年四大创新企业则全部来自于中国，而于2017年举行的图像识别大赛上，一半的参赛者以及所有小项的获胜者都是中国人。在关系到机器学习能力的深度学习方面，中国在2014年时就已经超过了美国。奥巴马政府在2016年10月才启动应对措施，而中国类脑智能技术及应用国家工程实验室2017年1月在合肥成立。百度前首席科学家吴恩达一直密切关注这一核心技术的竞争，他曾断言，目前中国的步伐已经明显快于硅谷。
正因为如此，苹果斥资5亿美元在北京和苏州的中国精英大学设立了研发中心。这突出了一点：美国自己的后继人才已经跟不上了。直到不久前中国还被公认为是永远的模仿者，而眼下甚至《经济学人》杂志也在问，硅谷是否“能够把差距重新追赶回来”。
向上和向下的趋势
文章称，世界市场的引领者身上都可以看到这样的特征：领头羊和紧随其后的往往来自于同一个国家（在相机来说就像是日本的尼康和佳能），中国在民用无人机方面就取得了这样的飞跃（深圳的大疆和昆山锦溪的昊翔）。2017年，中国将采用国产部件生产完成Exascale级超算电脑，每秒进行10^18次浮点运算。
在2017年的财富世界500强排行榜中，中国人占了115席（1997年只有9席），这其中就包括第二、三、四位。新加坡的世界级企业从零增加至三家。日本的上榜企业大幅减少，韩国则保持了原有水平，德国从原有的47家减少至29家，移民比例高得多而且素质也好得多的瑞士情况略好一些，从20家减至14家。与此同时，德国的全球竞争力从2012年的第6位降至了2016年的第13位。
列车已经开出
文章称，2015年参加国际数学与科学教育成就趋势调查（TIMSS）的1000名十几岁的学生当中，香港有450人的数学成绩达到了最高等级，而新加坡甚至有500人。在整个东亚地区，日本以320人排在最末一位。然而，只有把这些数字与全球相比才能显示出其说服力。法国的1000名学生中达到最高等级的只有20人，。德国的情况略好一点，有53人。
东亚国家的排名可能会有变化，但是向上的趋势仍在继续。先是创新的日本人，然后是加速的韩国人，最后是主导业界的中国人，这也反映在每1000亿美元国内生产总值所申请专利的数量上。在这一范畴内，韩国仍旧领先，中国夺得铜牌，但距离第二位日本已经非常之近。在机器人应用方面，韩国目前领先日本居主导地位。但是到2019年时，所有新生产的工业机器人当中就有四成是在中国售出的了。由于能力可以说相差无几，但25至30岁的创新大军中国却有1.3亿，日本和韩国人则不到1200万，所以情况也不可能是别的样子。
文章称，而这个年龄段的500万德国年轻人不仅面临来自高手的竞争，同时也要面对汽车行业的惨状，对于该行业的未来而言他们已经变得无足轻重，因为电池技术几乎完全受东亚影响，并且东亚人早已领先一步，甚至特斯拉在内华达的工厂也受益于日本松下的专利。
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