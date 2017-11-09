中国欲成互联网汽车领域领头羊 主宰全球市场

德媒称，中国大型科技公司未来想在互联网汽车和车载消费电子产品领域引领世界市场，为了实现这个目标，它们已经明显扩大了在这个领域的投资。
据德国经济新闻网站10月30日援引《金融时报》报道，互联网巨头阿里巴巴集团成为该领域的先锋，它与上汽集团成立了合资企业斑马公司。斑马公司正在开发包含所有智能手机娱乐功能、GPS定位服务、和触摸屏的汽车“操作系统”，这家合资公司的首款互联网汽车荣威RX5运动型多功能车在2016年7月上市。根据中国汽车工业协会的数据，截至2017年7月，荣威RX5已成为中国同级别车型中第六大畅销品牌。
斑马公司现在宣布，将向开发者和其他汽车制造商开放荣威RX5使用的软件系统，此外，它还与中法合资企业东风雪铁龙建立了合作伙伴关系，雪铁龙可能会在明年推出首款基于斑马公司软件的互联网汽车。
斑马公司首席执行官施雪松预计，今后几年车载娱乐电子技术将成为全球激烈争夺的一个战场，其背后更为根本的趋势是数字化和研发自动驾驶汽车。
报道称，技术企业腾讯公司在这方面也很活跃，它在上月宣布与广汽集团成立了合资企业，将联合打造具有品牌特色和竞争力的智能网联汽车品牌。《金融时报》援引汇丰银行的一位行业专家的话说：“许多互联网公司认为，汽车将成为下一代计算平台，拥有汽车操作系统，才有机会拥有这一平台。”
而搜索引擎运营商百度公司却在开发替代苹果公司和谷歌公司相关技术的车载显示屏软件。2015年，百度公司推出了类似苹果“Carplay”的百度“Carlife”，之后还推出了车载人工智能平台“DuerOS”操作系统。此外，百度还开发了具有硬件、软件和云服务的集成自动驾驶汽车平台。
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