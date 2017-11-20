女高管年薪200万 被练散打的老公家暴10年

小敏（化名）是杭州一位企业高管，年薪200万。
2016年3月，《中华人民共和国反家庭暴力法》刚实施，她找到了小姚律师。她去的时候，身上带了四五个本子，几乎每一本记的都是她的血和泪——老公每一次打她的时间、地点、经历、受伤情况。
小敏老公是练习散打的，结婚10多年来，只要老公心情不好、夫妻俩闹矛盾了或者因家庭问题意见不合，老公都会用拳头解决问题。
练过散打的老公，出手力度之重可想而知。每次挨打，小敏都没有报警，也没有去医院，如果伤不重，她就自己去药店买一些跌打药涂一下或者膏药贴一下；挨打重了，她在床上躺几天（因为是高管，上班比较自由）。
“她都通过自愈的方式疗伤。身上的乌青一时消除不了，她就穿长衣长裤遮起来，脖子上的伤痕她就用围巾遮住。”
律师问她为什么10多年一直没有报警？她说，10多年来，她想过反抗，但碍于面子以及考虑孩子的将来，她都没有报警，而选择保持沉默。直到2016年反家暴法的实施，她终于主动找到了律师。
遗憾的是，每一次家暴小敏都没有报警，也没有去医院，丈夫对她的家暴缺乏强有力的证据。当律师找到小敏丈夫时，他没有承认也没有否认。最终小敏成功离婚了，可是长达10多年的家暴带给她心理上的创伤，却只能通过时间慢慢来治愈。
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