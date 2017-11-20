俄罗斯同意债务重组 委内瑞拉违约边缘获“救命索”

外媒称，俄罗斯15日向委内瑞拉提供了救命索，对这个经济和政治上都陷入困境的南美盟国欠下的30多亿美元的贷款进行重组。
据美国《华尔街日报》网站11月15日报道，俄罗斯财政部说，这31.5亿美元的债务现在可以在10年内分期偿还，前6年先偿还最低限额。
报道称，俄罗斯财政部在一份声明中说：“以重组这些债务的方式减少这个共和国的债务负担，可以将腾出来的资金用于这个国家的经济发展，改善债务人的资金流动性，提高所有债权人收回为委内瑞拉提供的贷款的可能性。”
据报道，就在这项协议达成之际，负债1500亿美元且捉襟见肘的委内瑞拉政府正处在违约边缘。在摇摇欲坠的经济模式下，马杜罗总统领导的政府正寻求与债权人重新议定偿还条件，以腾出更多的美元用于解决持续不断的食品和药品短缺问题。
委内瑞拉官员说，这项与俄罗斯达成的协议将使他们能够增加从俄罗斯的进口，其中包括小麦。今天的这项重组协议不涵盖委内瑞拉国有能源巨头委内瑞拉石油公司仍然拖欠俄罗斯的60亿美元债务。
报道称，过去十年来，随着委内瑞拉打算疏远意识形态上的对头华盛顿，该国试图转向俄罗斯这样的盟友寻求经济支持。俄政府控制的石油巨头俄罗斯石油公司为委内瑞拉石油公司提供的贷款对于这个南美国家的经济来说一直至关重要。国际货币基金组织称，自2014年以来，委内瑞拉的石油产量下降，经济萎缩了三分之一。
报道称，马杜罗把这个国家的金融困境归咎于特朗普政府今年早些时候实行的一系列经济制裁，并求助于自己的盟友，特别是俄罗斯和中国，寻求喘息空间。
报道注意到，中国外交部发言人耿爽15日在北京召开的一次新闻发布会上说：“我们相信委内瑞拉政府和人民有能力妥善处理好本国事务，包括债务问题。”
另据路透社莫斯科/加拉加斯11月15日报道，委内瑞拉15日从俄罗斯获得了更宽松的偿债条件，目前这个石油储量丰富的国家已经开始支付本来可能引发违约的债券的利息。
报道称，与俄罗斯达成的一项债务重组协议使得加拉加斯可以在未来6年内向俄罗斯支付“最低限额的”还款，同时中国外交部声明相信委内瑞拉有能力“妥善”处理好其债务问题，这些都说明这个社会主义政府仍然能够从俄中两国获得支持。
报道认为，在委内瑞拉设法保证其萎靡不振的经济具有偿还能力之际，如果获得更多像俄罗斯提供的这种债务重组支持，那么委内瑞拉就能从俄中两国获得生命线，即便美国和欧洲正针对马杜罗政府施加制裁。
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