重污染迫使外交官“逃离”印度

新德里的污染过于严重，以至于一些外交官开始收拾行囊准备离开
这是让许多人羡慕的生活：领着丰厚的薪水，子女可以就读国际学校，周末去参加各种酒会。但是对于派驻新德里的外交官来说，这种甜密的生活缺少了一个关键的东西：干净的、可以呼吸的空气。
印度本月的污染水平极为严重，以至于外交官们正在为去留问题烦恼。像哥斯达黎加大使这样的一些人已经在患上呼吸系统疾病后离开了这座城市。
还有一些人请了病假，或者在担心子女的健康。据《印度快报》报道，有些驻新德里的外交使团甚至将非核心人员转移到了像新加坡这样的周边国家。
为了提升印度的国际形象并吸引外国投资，印度总理莫迪到世界各地访问。不过他的努力或许会受到国内问题的影响，因为各国外交官们在把危及健康的污染问题报告给自己的国家。
哥斯达黎加驻印度大使玛丽拉•克鲁斯•阿尔瓦雷斯在网上发文说：“我们的地球正在垂死挣扎，我就是活生生的例子，此时此刻，我在印度患上的支气管炎让我咳嗽不止。”
由于检测结果表明空气中的污染物已经达到危害健康的水平，许多外交官对自己的健康感到担忧。
虽然通过空气净化器和防霾面罩可以避免吸入大多数新德里居民都在呼吸的雾霾，不过外交官们说，污染已经影响到他们的工作。一名要求匿名的法国外交官说：“你不可能坐在房间里开展外交活动……你必须出门和人见面。”
泰国大使初廷通•空沙迪正式致信本国政府，要求将驻新德里岗位定为“艰苦”岗位，这会让驻印的泰国外交官获得更多福利，其中包括配置空气净化设备、安排体检、回国休假以及有更多体息曰，以此作为生活在雾霾环境中所获得的补偿。通常只有驻战乱地区的外交官才享有这样的待遇。
一名外交官对《印度快报》说，驻新德里的任期已经缩短了一年。还有人说，他们正考虑缩短自己的任期。
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