中国争当自由贸易旗手 日本处境或更艰难

日媒称，中国的出口持续恢复。2017年1-9月以人民币计价的出口额同比增长12.4%（以美元计价的出口额同比增长7.5%），出口与投资共同成为拉动中国经济发展的主要因素。从出口增长的具体类别来看，主要是以计算机、电子零件、手机和玩具等中国此前就具有优势的类别为中心。中国具有优势的电器和电子产品的出口已回升至两年前的水平。
据日本《富士产经商报》11月6日文章，中国高附加值产品和低附加值产品在全世界出口中所占比例均有所提高，以手机为主的高附加值产品出口额也在增加。
报道称，出口对象国的构成几乎没有什么变化，但值得注意的是，中国对美国的出口在持续增加。今年1-9月，中国对美国的出口额累计达3091亿美元，同比增长11.5%。美国总统特朗普认为中国存在倾销钢铁产品和侵犯知识产权等问题，要求美国贸易代表办公室对中国启动调查。在遭遇逆风的背景下，中国的出口仍不断扩大。有乐观意见认为，今后中国的出口形势将继续坚挺。
报道认为，欧盟与中国的关系备受关注。中国对欧盟的出口也在增加，但双方目前并没有签署自由贸易协定和经济合作协定，甚至连谈判都未进行。其背景在于，美国和欧盟没有认定中国在世界贸易组织中的“市场经济”地位，特别是钢铁等产品的倾销问题成为认定中国市场经济地位方面的课题。
不过，为进行政策协调，双方定期召开欧盟中国峰会和欧中战略对话。第七轮欧中战略对话和欧盟中国峰会分别于今年4月和6月召开。其中，双方在战略对话中的部分发言值得关注。双方提及美国的贸易保护主义政策，中国政府重申曾在二十国集团首脑会议上强调的推进自由贸易的立场，欧盟也表示期待与中国一道推进多边自由贸易。可以看出，以自由贸易为关键词，欧盟与中国之间的鸿沟正逐渐缩小。
在美国已不是自由贸易旗手的今天，已经出现了争当新旗手的动向。在这种背景下，拥有巨大经济圈的欧盟和中国可能成为两强。以美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）为契机，日本也在一定程度上表现出谋求成为自由贸易旗手的意向，但从经济和贸易规模来看远不如中国和欧洲。
日本应该在国际贸易中采取什么立场呢？今后的处境或将更加艰难。
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