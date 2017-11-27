中国拉动世界贸易迅速复苏 新兴国家起牵引作用

日媒称，世界贸易量迅速恢复。据荷兰经济政策分析局统计，世界2017年第三季度贸易量增幅创下6年半以来的新高。中国积极进行基础设施投资，新兴国家景气复苏，包括发达国家在内的经济体交易活跃。尽管贸易保护主义令人担忧，但世界已经出现了走出贸易增长率低于经济增长率局面的征兆。
据《日本经济新闻》11月26日报道，荷兰经济政策分析局对世界贸易进行迅速统计，包括各国中央银行人员在内的经济学家进行了关注。24日公布的数据显示，世界第三季度贸易量同比增长5.1%。同比增长率是自2011年第一季度以来的最大值，当时是金融危机后的反弹效果。除去2011年第一季度，则2017年第三季度贸易同比增幅是自2007年第三季度以来时隔10年的最大值。
报道称，复苏的源头在中国。自去年下半年开始，中国的基础设施投资等恢复增长势头。新兴国家贸易增长率为6.5%，起到了牵引作用。在“一带一路”倡议推动下，中国与欧洲的联系加强，智能手机相关零件和制造设备交易也十分活跃。在以中国为源头的良性循环影响下，发达国家第三季度贸易量也增长了4.2%。
数年来，世界一直处于贸易增长率低于经济增长率的状态。国际货币基金组织预测，2017年世界贸易增长率为4.2%，时隔三年再度高于经济增长率（3.6%）。日本银行认为，世界制造业生产和贸易活动将持续恢复，贸易量除以国内生产总值所得出的比率将停止下跌。
日本近几个月出口同比增长率高于10%。以制造业为中心，世界经济回升，多数经济学家认为世界贸易将持续复苏。
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