美国单极世界或已走向“终结”

美国《外交政策》双月刊网站11月16日刊发题为《美国赢不了大国实战》的文章称，这个世界已经变得“再度正常”，历史证明单极难持久。
大国政治正在复苏
文章称，面对大国竞争的严峻现实，奉行多边主义、建立在规则基础上的后主权时代外交政策的自由派倡导者们碰了壁。罗伯特·卡根十年前首次在《历史的回归和梦想的终结》一书中提醒人们注意大国政治的复苏，他在开篇第一句就直言不讳地提出“这个世界又恢复了常态”。
文章称，过去几年，现实主义者挫败理想主义者获得了成功，他们说，理想主义者最终说服了自己，历史的终结已经到来。我们感受到了一点旧式的大国竞争的残酷，这种残酷甚至让一个现实主义者都渴望前总统奥巴马执政时期的日子。
文章称，沙特阿拉伯事实上等于对它在地区内的竞争对手伊朗以及微不足道的黎巴嫩宣战。与此同时，中国和美国相处融洽，但它们是作为传统的、把利益最大化的大国而选择这样做的。
历史证明单极难持久
文章称，我们都知道在《凡尔赛和约》中，英国、法国、意大利等第一次世界大战中的战胜国，夺取了一切它们能够占领的殖民地，并对战败国德国进行报复，最终导致了又一场世界大战。尽管威尔逊预见到了这个结果，但他却被嘲笑未能抓住强权政治中无法抑制的现实。
文章称，在又一场毁灭性的大战后，建立一种“自由世界秩序”的任务将留给另外一位，或许不那么天真的美国总统去完成，这种秩序将为一些主要国家克制它们各自的能力提供动力。当然，在这种秩序下，美国是说了算的。但这种单极时代不会持久。
文章称，70年过去了，这个时代明显已经结束。不仅俄罗斯和中国这样的竞争对手，甚至像沙特或埃及这些所谓的盟友也不再听命于美国。
文章称，卡根有先见之明，强国和即将成为强国的国家再次在地球上晃荡。然而，这个世界已经变得“再度正常”，不过前提是我们相信19世纪的模式已经再次被提出，而且我们需要掌握强权政治的老规矩——就像斯蒂芬·沃尔特所说的“重新学习强权政治入门课程”和“对敌人和朋友都采取强硬手段”。
美国不应放弃软实力
文章称，这会带来什么后果？或许我们可以设法形成一种新的“大国协调合作”，1815年欧洲国家在拿破仑战败后曾建立这种协调合作。但是，当代的王子和他们的外交使者无法再治理整个世界。更可能的情况是，就像大部分大国政治分析人士得出的结论那样，既然没有一种体系适合我们这个动荡的时代，我们将在可能的情况与中国和俄罗斯这样的对手合作，并威慑它们以及任何与它们结盟的国家，在必要的情况下再拉上我们的盟友。这可能是新的强硬手段。
文章称，过去这一个世纪，美国一直是一个自我克制的强国。每位总统开战时都庄严地发誓美国只是想促进和平和自由，而不是像其他国家那样抬高自己。然而，美国的道德准则，甚至是美国的虚伪，都是为了一个深远的目标，向他国提供一种颇具吸引力的模式，那就是作为一个大国意味着什么。说到底，这就是“软实力”。
文章称，尽管美国几乎无法决定谁是一个合格的大国，但它对于大国之间应如何相互对待以及更弱小的国家，应该有话语权。如果我们沉默不语，或者采用强硬手段，那就相当于告诉像沙特，和印度、墨西哥、南非等其他崛起中的民主国家，它们也应考虑蔑视国际法的原则，以及建立在规则基础上的自由体系。
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