中国经济活力令人备感振奋：内需强劲 出口复苏

外媒称，在全球经济仍在努力从危机中复苏，原材料价格下跌的情况下，中国在2017年保持了经济活力，甚至超过了国内生产总值（GDP）预期增长目标。
据拉美社11月28日报道，2017年中国GDP预期增长目标为6.5%左右。然而，在内需强劲和出口复苏的带动下，头三个季度GDP同比增长6.9%。
报道称，这些数据自9月以来让诸多国际机构备感振奋，纷纷调高中国今年的经济增长预期。
世界银行、摩根大通银行、野村证券公司认为中国今年的经济增长率应该在6.7%至6.8%之间。
世界银行甚至认为中国2018年的经济增长率能够达到6.4%。
报道称，鉴于中国内需、贸易和外国直接投资稳定增长，几乎所有国际机构都修改了预期报告。
另一方面，中国已查明黄金资源储量达到1.21万吨，仅次于南非，位居世界第二位。
据中国黄金协会称，2016年国内黄金累计成交量达到7万吨，预计到2020年这一数字有望突破10万吨。
报道称，最近10年来，中国已经成为全球最大的黄金市场，年均产量达到450吨，并于2013年成为全球第一大黄金消费国。
今年中国山东省发现了一个世界级的巨型单体金矿床，预计勘探结束后，可提交黄金资源量550吨以上。
与此同时，中国的外汇储备目前为3.11万亿美元左右。
报道称，改革开放带来经济起飞后，中国并没有停下国内改革的脚步，在全体人民的共同努力下，凭借一度超过10%的年度经济增长率一路成为世界第二大经济体。
报道称，经济领域的所有进步同时也反映在社会领域。得益于人民生活水平的不断提高，以及基础设施、交通和科技的不断创新发展，人均预期寿命从68岁提高到73.5岁。
从1978年到2016年，中国农村贫困人口减少7.3亿，并计划在2020年前彻底消除贫困。
报道称，中国的目标是到2020年全面建成小康社会，到2035年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
因此中国在经济领域的重点就是提高产品和服务质量，提升改革开放水平，吸引外国投资，逐步促进创新发展。
报道称，中国国家主席习近平指出，要着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强中国经济创新力和竞争力。
习近平还强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。
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