北京新机场将是全球最大：登机口排一排有5公里

印媒称，将是世界最大机场的北京新机场预定于2019年建成运营。这个耗费800亿元人民币巨资修建的机场设计成一朵巨大的花朵形状，位于北京南部的大兴区。
据《印度快报》网站11月5日报道，北京新机场将向旅客提供更便捷的换乘服务，预计最大旅客吞吐量将达1亿人次。不过第一阶段的旅客年吞吐量为7200万人次。
报道称，新机场的设计是一朵巨大花朵，主航站楼为“六指”放射状构型，既有国际航班又有国内航班。
报道称，修建机场骨架大约使用了160万立方米混凝土和5.2万吨钢材。新机场占地面积47平方公里。新机场项目发言人朱文欣说：“登机口排成一排大约有5公里长。北京新机场是国家生产能力的杰出典范。”
报道称，北京新机场对减轻现有首都国际机场的压力至关重要。首都国际机场的旅客年吞吐量排在世界第二位。在2008年北京奥运会前夕，耗资36亿美元的首都国际机场3号新航站楼启用。
新机场设计者扎哈·哈迪德建筑设计公司在其网站上说：“机场航站楼的总体对称设计，加上流动、相互关联的形式将创造一种流动构成，令人想起中国山水风景中和谐平衡的特点。它的颜色和材料是传统中国文化的一种视觉语言表达。”
报道称，新机场航站楼建成后将是世界最大封闭场所之一，面积31.3万平方米。“六指”花状的航站楼包含通道，为未来扩展而设计。
报道称，第一阶段将修建4条跑道，机场将在后续的两个阶段达到最大容量。
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