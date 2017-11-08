日政府对朝追加单边制裁

日本政府在7日上午的内阁会议上通过了为加强对推进核与导弹开发的朝鲜的单边制裁，把35个团体和个人新追加为资产冻结对象的举措。首相安倍晋三在6曰与美国总统特朗普的会谈中表示将扩大单边制裁对象。
日美两国计划将对朝压力提升至最大限度。强化制裁意在彰显日美合作。由此，资产冻结对象扩大至84个团体、108名个人。官房长官菅义伟在记者会上强调了追加制裁的必要性。他表示：“朝鲜无视国际社会的多番警告反复挑衅。
朝鲜也未就解决绑架问题付诸任何实际行动。”新列入资产冻结名单的为9个团体和26名个人，团体均为朝鲜的银行。与美国财政部9月列为单边制裁对象的团体与个人一致。
此前日本政府实施资产冻结的对象为参与核导计划、参与包括煤炭在内的制裁矿产贸易、向海外派遣朝鲜劳工等的相关人员与团体。
安倍在6日与特朗普的会谈中确认，为迫使强行推进核导开发的朝鲜改变政策，将把施压力度提升至大限度。菅义伟在记者会上给予肯定称：“通过特朗普总统访曰，向国内外彰显了曰美同盟的稳固团结。”
菅义伟同时就韩方所发挥的作用表示期待，称“在朝鲜问题上，日美韩三国主导国际社会的行动很重要”。
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