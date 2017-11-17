国际能源署报告认为：中国能源多样化努力值得肯定

美媒称，过去20年来，中国可以说一直是全球能源大鳄。而根据国际能源署刚刚发布的最新长期展望报告，这种情况还将持续至少30年。
据彭博新闻社网站11月14日报道，不过，还不为人知的是这只能源大鳄将会做什么——不仅是在消费能源方面，更重要的是在投资能源方面。
报道称，过去16年来，中国主要做的就是增长。它占了2000年以来全球能源消费增长的一半还多，在某些类型的能源领域中占的比重甚至更多。
报道称，中国主导了煤炭和石油需求的增长，而在水力发电领域也位于前列。不过，石油和煤炭在推动中国的经济奇迹中所发挥的作用就显而易见了。
在展望报告中，国际能源署的主要设想是，到2040年中国占全球能源需求增长比重为五分之一多一点。这一比重低于印度的26%。即便如此，中国的整体能源需求到2040年仍将是印度的近两倍，并且比美国和欧盟的总和还多。这仍是个大数目。
报道称，但这种多余的能源需求与以前的情况有很大不同。
报道表示，从煤炭向天然气、可再生能源和核能的转变反映了许多因素，不过其中有两个最重要的。首先，在经历了大规模的工业化之后，中国的经济增长将从单纯的建设向提供服务转变；其次，中国为其对煤炭（和柴油）的依赖付出了沉重的代价。
报道称，在依赖能源进口方面，到2040年，中国超过80%的石油都将依赖进口。更多的进口意味着供应上的更大风险。
报道认为，污染和不安全因素都大力推动着中国去尝试能源多样化并注重发展更清洁的能源。在多样化方面，中国已经表明它能够精明地利用自己作为世界最大消费国的优势，让俄罗斯、沙特和美国等国家相互竞争以获得最好的条件。
报道称，更有意思的则是中国的投资。以下是国际能源署对这个十年以及到2040年中国在能源供应方面的年平均投资的分析——到2040年，中国预计将在低碳发电领域投入2.3万亿美元，而能源总投资将达到6.4万亿美元。除供应之外，中国预计还将在其他低碳技术领域投入1.3万亿美元，并在能效方面投入2.1万亿美元。另外还将在电网上投入1.9万亿美元。
报道称，除电网之外，中国还计划到2040年在集中和分散式可再生能源发电、电动汽车和能效领域每年投资超过2200亿美元。相比之下，国际能源署估计，去年全球在可再生能源运输和能效上的投资还不到5500亿美元。
报道表示，再从更大的背景来看，国际能源署的数字显示，虽然去年全球在可再生能源上的投入比2012年时少了3%，但可再生能源的生产能力和供应却各自增加了50%和35%。
报道称，要指出的是，这里的这些估计数字并不一定就是准确的。这样长期的数字很难准确，而国际能源署也小心地称其为设想，而不是预测。
但报道表示，重点在于：在过去20年里恨不得将每个提取的矿物都用来建设工业基础后，中国也在越来越多地将这个基础尽可能用来“制造”能源，并在这个过程中获取经验。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost