女性公共场所心脏停搏更易死亡：或因不愿身体接触

美媒称，一项新的研究表明，与男性相比，女性不那么容易获得路人的心肺复苏术（CPR）施救，因而更容易死去。研究人员认为，不愿触摸女性胸部或许是原因之一。
据美联社11月12日报道，研究发现，在公共场所出现心脏停搏的女性中仅有39%的人得到了CPR施救，相比之下男性被施救的比例为45%，而男性存活下来的可能性比女性高23%。
报道称，该研究涉及美国全国近2万个病例，是首个探讨接受来自公众而非专业救护人员的心脏援助时的性别差异的研究。领导此项研究的宾夕法尼亚大学研究人员奥德丽·布卢尔说，“在女性胸部中间用力快速推动，这种事想起来就有点让人畏惧”，有些人也许会担心伤害到救护对象。
研究论文的另一位作者、宾夕法尼亚大学的本杰明·阿贝拉说，施救者在做CPR的时候可能也会对解开女性的衣服以便更加顺手或对接触胸部感到不安，但若操作得当“不会造成这种顾虑。你把双手放在位于胸部正中的胸骨上，理论上你此时碰到的是双乳中间的位置”。
报道称，在阿纳海姆举行的美国心脏病学会会议11月12日讨论了这项研究。
报道称，心脏停搏是指心脏突然停止搏动，通常是由于心律出现了问题。美国每年有35万多人在医院之外发生心脏停搏，其中大约90%的人会死去，但是CPR救助可使生存几率提高一至两倍。阿贝拉说：“这不是忸怩作态的时候，因为这是生死攸关的情况。”
报道称，研究人员没有获得关于施救者以及他们为什么可能不太愿意帮助女性的信息。但是在家中发生心脏停搏的患者获得CPR施救的比例并不存在性别差异。在家庭环境中，施救者认识救护对象的可能性更大一些。
报道表示，这项研究结果表明，CPR的训练方法也许有待改进。布卢尔说，即便是CPR的训练手段可能也微妙地倾向于男性——练习用的人体模型通常具有男性躯干特征。
报道称，相关研究结果发表在了《美国心脏病学会杂志》上。
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