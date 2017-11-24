火灾成借口 北京“地毯式”清理外来人口

11月18日，北京大兴区大火造成19人死亡。火灾原因仍在调查中。19日，北京市开始加大对工业大院出租房、城郊企业等场所的清理。有分析认为，火灾给了官方一个借口，大力地清理外来人口，是很不人道的。
据悉，大兴区西红门镇，新建村聚福缘公寓的火灾死亡人中还包括8名儿童。这处公寓是400多名外来务工者的落脚地，租住着上百户人家。是一座老旧的二层建筑，公寓的一楼设有化工厂、服装厂，地下还有一个冷藏库。
西红门地区位于北京南五环与六环之间，是典型的城乡结合部。这里有许多大大小小的服装制造和物流企业，吸引了大量外来务工人员涌入。不少村民加盖自己的房屋，改造成公寓和工业混杂的村镇工业大院。
事发后，北京市长蔡奇强调北京要加大对“三合一”“多合一”场所、工业大院、散乱污企业、违法建设等的清理力度，一家一家、一村一村进行“地毯式”摸排。
有网民在微博上披露，位于北京大兴区内的杨各庄村，村委会发出通知称，根据上级指示要求村内、村外所有企业立即搬离，限期三日。否则采取强制措施。
实际上，2017年以来，北京全城进行人口大疏解行动，位于城乡结合部的近千个出租大院就在被清理拆除中。原居住于此的外来人口不知落脚何处。
同时，“非首都功能疏解”行动中，北京动物园批发市场、北京天意市场等多家老牌批发市场退出北京市。
北京时政观察员华颇认为，“火灾烧死都是外来低端人口，这次起火是地下室的服装厂，不是完完全全的公寓，如果是真的公寓的话，是不能人和工厂混杂在一起的。这个悲剧很明显是人祸。”
华颇表示，外地大部分人口在北京打拼很困难，他们来北京最大的一笔开销就是住居。所以这些人都在找很便宜的住处，比如农民的出租房、还有这些公寓基本上是以前一些工厂、车间改造一下，成为公寓。这类公寓条件非常恶劣，冬不暖夏不凉。
“对于北京市委书记蔡奇来讲，他为了保证北京的稳定，他视北京外来人口为包袱、为隐患，所以要把这些外劳人员进行疏散。”华颇说。
他分析， 蔡奇采取的措施，第一，让你没事干，把大型的集市、服贸市场等全部关闭，让这些外地人口没有生路；第二，提高居住的支出。比如让北京出租房租赁价格暴涨，而对出租房进行大面积拆迁、腾退等等，这些出租房里的外地人口就没地方住，没有生计，这些人只能离开北京。
“这次火灾给了北京市政府一个契机、借口，更加大力地清理外来人口，以安全为名把这些人赶走。但“一轰了事”决不是仁慈的做法，你让这些人怎么办，怎么活？”华颇表示：“不是说保证这些人的居住水平，加强安全这方面下手，而是把这些人全轰走，很不人道。北京的发展建设，这些外来人口是功不可没。可现在，用完人家就一轰了事，我觉得这显得非常冷酷。”
“按道理说，应该是按照一种市场的方法，而不是以行政方法‘一刀切’，人为地制造这种恐慌和灾难。”华颇说。（大纪元）
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