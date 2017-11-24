NASA观测到太阳大气层出现巨大“黑洞” 景象壮观

美媒称，在太阳的大气层中出现了一个巨大的黑色“洞孔”，从而使太阳风可以快速吹入太空。这是一种平常的事件，但却是一种看起来壮观的现象。
据美国趣味科学网站11月22日报道，美国航空航天局（NASA）在11月20日对外发布了该局的太阳动力学观测卫星在11月8日拍摄到的该日冕洞的紫外线图片。
据NASA同时发表的一份声明称，由于太阳动态磁场的作用，在其上方大气层即日冕中可能出现巨大的洞孔。正如磁场的扭结和弯曲可能引起太阳黑子和太阳耀斑一样，它们同样可能在日冕上造成暂时的洞孔。如同地球臭氧层上的洞孔一样，日冕洞实际上并不穿透太阳大气层。它只是一个与周围的等离子区相比温度较低和更为致密的区域。
据太空天气预报中心（SWPC）称，太阳磁场的缺口将使粒子可以比在正常太阳风的情况下更加快速地逸出。这些高速流体可能引起地球磁气圈的扰动，从而危及卫星和电网。高能粒子还可能造成地球极光的过度增强。NASA官员在声明中说，这一日冕洞很可能是本月早些时候在内布拉斯加州那样靠南的地方也出现了显著极光的原因。
报道称，随着太阳的活跃度接近其11年活动周期的最低水平将于2019年到来，日冕洞出现的可能性将加大。据太空天气预报中心称，持续时间较长的洞孔——它们出现的可能性也将增加——可以持续多个太阳自转周期。太阳自转周期的时长平均为27天。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost