韩称朝鲜或年内再射导弹

韩国情报机构周一称，朝鲜今年可能研发出能打到美国本土的洲际弹道导弹，目前该机构正在密切关注事态发展。
韩国情报机构对议员称，眼下没有侦测到朝鲜即将进行核试验的迹象，不过朝鲜丰溪里核试验场似乎做好了随时试爆的准备。
韩国议员在一次闭门会议后称，在面临国际制裁之际，朝鲜也在加紧控制外部信息。
【韩联社首尔11月20日电】韩国国家情报院(国情院)20日表示，朝鲜导弹研发设施内各种活动十分活跃，朝鲜有可能年内发射弹道导弹，国情院正在密切关注相关动向。
国情院当天在向国会情报委员会汇报工作时披露，朝鲜导弹研发设施内车辆活动频繁，似已进行发动机试验。
国情院表示，尚未发现丰溪里核试验场内有核试验临近的迹象，但只要劳动党委员长金正恩拍板，朝鲜随时可进行核试验。目前，3号坑道处于可随时进行核试验的状态，4号坑道最近重启施工，2号坑道则被闲置。
【韩国《朝鲜日报》网站11月20日报道】韩国国情院20日透露：“正在关注朝鲜年内发射备种弹道导弹的可能性。”
国情院当天向国会情报委员会汇报了朝鲜近期的动向，并披露了上述信息。国情院表示“目前，并没有在丰溪里核试验场内识別到有核试验临近的征兆，但我们预计，随时可能根据金正恩的决定进行核试验。”
国情院还汇报称：“导弹研发设施内车辆活动频繁，应该是在进行发动机试验。我们正在关注朝鲜年内为提高对美威慑，一边主张‘改良导弹性能或以和平开发宇宙为目的发射卫星’，一边发射各种弹道导弹的可能性。
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