虐童事件引爆舆论怒火 红黄蓝股价盘前大跌 随即宣布5000万美元回购计划

因旗下幼儿园被指存在虐童行为，在美上市公司红黄蓝(26.71, 0.00, 0.00%)（股票代码“RYB”）周五盘前股价重挫，截至发稿红黄蓝的股价报14.10美元，跌幅达47.21%，接近腰斩。按此计算，红黄蓝市值缩水超过3.6亿美元，折合人民币接近24亿元。
与一般情况下清淡的盘前交易不同，何况今天是美国的黑色星期五，成交更为稀薄。今日红黄蓝的股票在盘前即放量暴跌，成交量已超过14万股，达到周三全天交易量的两倍，不到30分钟的交易量已达此前10个交易日日均量的一半还多。
虐童事件周四开始引发舆论广泛关注，但因昨日是感恩节，美国股市休市一天，对红黄蓝股价的影响今日才得以显现。
事件回顾
据新京报报道，22日晚开始，有十余名幼儿家长反映朝阳区管庄红黄蓝幼儿园（新天地分园）的幼儿遭遇老师扎针、喂不明白色药片。一位家长称，孩子最近三四天拒绝上幼儿园，说到“老师给吃过白色药片”时家人才意识到问题。
周四上午，有数十名家长等候在幼儿园门外想了解情况，希望见到园长并查看监控视频，已有多名家长报警。
目前，北京警方正在进行调查取证，涉事老师和保育员已暂时停职，配合警方调查。
据央视报道，朝阳区政府也已成立工作组，进驻幼儿园，协助相关部门，配合警方做好调查工作。责成该幼儿园迅速做好自查和家长、幼儿的安抚工作。
红黄蓝回应
红黄蓝今日（24日）就“虐童”事件发声明称，已配合警方提供了相关监控资料及设备，涉事老师暂停职，配合公安部门调查，等待政府部门的调查取证结论。
声明还表示，红黄蓝决定进一步全面升级全国园所的安全管理体系。对于个别人士涉嫌诬告、陷害的行为，新天地幼儿园园长已向公安机关报案。
相关部门回应
教育部官方微博(117.45, 0.00, 0.00%)@微言教育周四晚间发布微博称，对相关事件高度重视，已责成地方有关部门立即启动调查，尽快查清事实真相。教育部已部署开展幼儿园办园行为专项督查，对一切损害幼儿身心健康行为的幼儿园和教职工必须进行严肃查处，对情节严重、构成犯罪的，必须依法追究刑事责任，以切实保障幼儿身心健康成长。
北京市教委官方微博今日也表示，针对网传有家长反映个别幼儿园内幼儿受到侵害的情况，市教委高度重视，要求区、园积极配合公安机关做好相关事件的调查和依法依规处理。市教委表示，相关情况不论发生在哪一个区、哪一所园，出现一起，严查一起，同时要举一反三，切实采取有效措施做好相关工作，坚决防止伤害儿童事件的发生。目前，北京市已在各区全面开展幼儿园安全隐患大排查工作。
据央视报道，朝阳区政府表示，禁止任何形式的伤害幼儿身心健康的行为发生，针对家长反映的问题，一经查实，绝不姑息，并依法从严追究相关责任人的责任。
赴美上市不足2月
红黄蓝是成立于1998年的早期教育机构，专注于0至6岁范围。涉事的朝阳区新天地分园属该机构旗下品牌“红黄蓝幼儿园”，公司还拥有“亲子园”、“竹兜早教”等相关品牌。
今年9月27日，红黄蓝在美国纽约证券交易所挂牌上市，发行价18.5美元。红黄蓝上市首日股价曾大涨40%，截至目前上市不足两月，股价在23美元至32美元区间震荡。
数据显示，截至2017年6月30日，红黄蓝已有直营园80家，加盟园175家，亲子园853家（直营+加盟）。其中直营幼儿园的注册学员达到20463名。
从2014年起，红黄蓝的营收保持着稳步的增长，2016年营收达到1.08亿美元（按当下汇率换算，约合7.1亿元人民币），净利润为590万美元（约合3885万元人民币）。2017年1至6月，公司营收达到6433.8万美元，净利润为490万美元。
新浪美股注：
美股市场的盘前盘后交易就是在非正常开盘时段可通过做市商进行延长时段交易。通常情况下，盘前和盘后交易的交易量不高，流动性不强，买卖价差（Bid Ask Spread）也较高。
目前美股市场于美东时间每周一至周五9：30-16：00（北京时间22：30-次日05：00）进行正常交易；在当地时间04：00-09：30（北京时间17：00-22：30）为盘前交易；当地时间16：00-20：00（北京时间05：00-09：00）为盘后交易。
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