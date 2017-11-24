印度成美亚太战略支点？英媒泼冷水:其实是短板

在美日提出推动建立美日印澳四国战略对话之后，曾有印媒兴奋宣称，印度已成为美国亚太战略的重要支点。然而，路透社印度版22日给这种论断泼冷水，称这一意在太平洋及印度洋地区形成安全联动机制的合作构想正受到印度这块“短板”制约。
文章说，联合海上军演是建立“四国同盟”的基础要义，主要目的之一是与中国日益强大的海上军事存在相抗衡。不过目前看来，在美国设计的作战指挥系统内，美日澳海军能够顺畅实施演练，唯独印度是个例外。不仅印度的多数船只和战舰都是俄制的，而且印政府和军方极不愿意跟别国分享军演数据或者公开敏感的军事通信系统。
美国与印度展开的海上军演或许比不少国家都多，但专家认为，这类军演的“文化交流”意义远大于真正的实兵操作。印日海上军演也同样尴尬。日本海上自卫队官员曾说，当印日举行海上军演时，双方“通信基本靠吼”，没有任何帮助两国海军完成信息互递的卫星信号可以使用，更别说统一的视频监控和舰载指挥中心。
路透社援引熟悉印日海上军演情况人士的话说，因为印度没有签署分享数据的协议，所以与别国海上军演的信息传递基本靠声音和文本，通过一种非常不成熟的发短信式的沟通方式。“想象一下上世纪80年代你在电话里给朋友指到你家的路，你说的左很可能就是他的右。而现在美国人想实现的是在谷歌地图上定个点，然后朋友们就都知道要去哪和怎么去”。一名新德里和平与冲突研究所的研究员这样形容。
这篇报道引起印媒注意。印度《经济时报》称，去年，印美签署了后勤保障协议，但另有两份军事互助协议悬而未决：一份是“通信与信息安全备忘录”，其允许提供给印度加密过的通信装备及系统;另一份“基本交换与合作协议”，它将建立起一个运作框架用于美印分享定位与导航服务。
路透社报道说，在现今情况下，印度希望在与美方分享军事代码及操作系统的同时还具有某种独立性。美方曾提出用一种手提箱大小的可移动设备来协助美印海军实现位置信息共享。然而，印度方面仍以操作安全为由拒绝在演练期间采用这种即插即用式信息共享设备。路透社评论称，新德里的犹豫不决对四方形成真正意义上的军事合作是个障碍。（环球时报）
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