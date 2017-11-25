起底红黄蓝大股东孟亮：曾投资A股获利21亿，父亲为上海商人

“虐童”一事给红黄蓝的股价带来严重影响，截至北京时间11月25日早间美股收盘，红黄蓝股价暴跌38.32%，报16.48美元/股，跌破18.5美元的IPO价格，一夜之间市值蒸发了2.93亿美元（折合人民币19.34亿元）。而在盘前，红黄蓝股价跌幅一度超过49%。
今年9月27日在纽交所挂牌上市，成为纽交所迎来的第一家以幼儿园运营为主的中国企业。这也是中国国内第一家独立上市的园所运营类幼教公司。
招股书显示，红黄蓝股份主要集中在创始人曹赤民、史燕来及一家机构投资者Ascendent Rainbow。而Ascendent Rainbow是红黄蓝教育的第一大股东，招股书显示Ascendent Rainbow持股比例为30.1%，高于曹赤民的23.6%、史燕来的13.5%。
如今股价大跌，Ascendent Rainbow持股市值也损失严重，按持股比例计算市值损失5.82亿元人民币。
一起并购获利21亿元
公开资料显示，Ascendent Rainbow隶属于私募投资机构上达资本。上达资本官网显示，其是孟亮、张奕两人创立和管理，专注于大中华地区的私募股权投资平台。在上达资本的投资组合中，除了红黄蓝，还包括大众点评、双汇食品母公司万洲国际等知名企业。
官网还披露了孟亮的个人经历，在创立上达之前，孟亮为全球最大的对冲基金之一德劭集团的全球董事总经理，还曾任摩根大通（亚太）董事总经理。
在中国基金业协会的私募基金备案中，也能查到孟亮的信息。私募基金备案信息显示，孟亮作为法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）的私募基金有两只，分别为义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）。上述两只私募均成立于2014年12月，基金管理人分别为义乌上达股权投资管理有限公司、苏州上达股权投资管理有限公司。
基金备案信息还详细介绍了孟亮的职业经历。1997.09 - 2002.12，孟亮担任瑞士信贷第一波士顿纽约副总裁，离任后进入摩根大通证券（亚太）有限公司担任董事总经理，2007年孟亮出任德劭集团大中华区首席执行官。2011年孟亮创立上达资本，担任管理合伙人至今。
搜狐财经注意到，在最新的A股上市公司三季报中，义乌上达、苏州上达出现在1家上市公司股东名单之列。华铁股份今年三季报显示，义乌上达、苏州上达各持有其6.04%的股份，合计持股1.93亿元，其中1.81亿股处于质押状态，占义乌上达、苏州上达总持股量的93.78%
而义乌上达、苏州上达取得华铁股份的股票，来自华铁股份（彼时名为春晖股份）2015年发起的定增收购香港通达资产。
2015年2月，春晖股份发布非公开发行预案，宣布作价33亿元收购香港通达100%股份。
而早在2012年，孟亮、张奕创立的Ascendent Capital Partners I, L.P.便通过向香港通达的母公司通达集团股东认购 A类优先股的形式，间接持有香港通达40%的股份，认购价格为3180万美元，折合人民币1.98亿元。
春晖股份在公告中还称，Ascendent Capital Partners I, L.P.的主要出资人为其有限合伙人，主要为来自全球知名的机构投资者等。
此次收购，香港通达的账面价值仅3.68亿元。春晖股份则在股份交割日向通达集团以现金方式全额支付33亿收购对价。这也意味着，3年时间，孟亮不到2亿元投资香港通达母公司40%股权，增值到13.2亿元，获利11.22亿元。
而义乌上达、苏州上达还参与了春晖股份配套定增，分别出资3.2亿元，各获得9638.55万股上市公司股份。搜狐财经注意到，截至11月24日，华铁股份每股收报8.54元/股，以此计算，义乌上达、苏州上达的持股市值为16.48亿元。
剔除两者参与定增合计6.4亿元的出资额，义乌上达、苏州上达目前持股账面浮盈10.08亿元。而加上在2015年上市公司并购退出时实现的11.22亿元盈利，在春晖股份身上，孟亮、张奕用不到2亿元的原始资本，撬动了21.3亿元的盈利。
其父上海经商，名下企业多吊销
在2015年9月，春晖股份披露了经过第三次修订的非公开发行预案，其中详细穿透了孟亮旗下公司的股权情况。
如参与定增的义乌上达，股权穿透后显示GP为义乌上达股权投资管理有限公司，义乌上达股权投资管理有限公司的两位自然人股东为赵兰花和张颖，各占50%股权。
此外，义乌上达中还有一名为孟庆胜的自然人股东，持股16.41%，为持股量最大的个人股东。孟庆胜的名字，还出现在苏州上达的股东名单中，其持有苏州上达2.34%股份。
搜狐财经注意到，孟庆胜实为孟亮父亲。春晖股份在非公开发行对证监会反馈意见的回复中称，“孟庆胜为孟亮的父亲”。
在非公开发行预案公告中，春晖股份还披露了孟庆胜的基本信息。公告显示，孟庆胜出生于1943年3月8日，居住在上海市徐汇区，中国国籍，无任职情况。而披露的身份证头6位数字信息显示，孟庆胜身份证归属地为上海市南汇区（原南汇县）。
天眼查信息显示，孟庆胜作为股东曾出资参与过5家企业，还担任过6家企业的高管。上述企业中，成立最早的在1990年12月，名为河南亚细亚通用电器有限公司，孟庆胜在该公司担任董事职务，但该公司注册资本为0元，并已处于吊销状态。
此后孟庆胜还出资50万元，成为了创立于1998年的上海合众机电设备成套有限公司唯一的自然人股东，但公司另两名股东均为上海企业，但上海合众机电如今亦处于吊销、未注销状态。
如今，孟庆胜入股、担任高管的公司多数都已吊销。入股公司中，除义乌上达、苏州上达外，还有一家名为上海亮星工程设备技术有限公司的企业，孟庆胜持股50%，并担任监事一职。
工商资料显示，上海亮星工程注册成立于2002年，注册资本500万元，除孟庆胜外，另一股东同为自然人，名为缪卫星。
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