IS认领纽约卡车袭击案

美国的一个监督组织说伊斯兰国”组织（IS）周四称，周二在纽约驾车撞死8人的袭击是该组织的“战士”。
国际恐怖组织搜索情报集团说，IS在其最新一期《消息》周报的—篇文章中写道：“ IS的一名战士在纽约市街头袭击了一群十字军。”
29岁的乌兹别克斯坦移民戏民赛·富贺·波夫被指控驾驶租来的皮卡车冲进曼哈顿的一条一英里长的非机动车道，他目前以恐怖主义罪名被起诉。
起诉书说，他承认自己以IS的名义实施了袭击，并“对自己所做的事感觉良好”，他甚至还要求在医院房间里悬挂IS旗帜。
警方说，赛波夫似乎严格遵循了 IS在社交媒体上向其支持者发布的“指示”。贺波夫还被指控持有三把刀、数千幅IS的宣传图和数十段IS处决囚犯的视频。
美国总统特朗普周五表示，IS将为其对美国实施的每一次袭击付出“巨大代价”。
特朗普说，在IS宣称袭击者是其战士后，美军在过去两天“更加猛烈”地打击了该圣战组织。他在推特上写道：“他们将为对我们的每一次袭击付出巨大代价。”
美国总统特朗普周四再次呼吁对一名乌兹别克斯坦移民处以死刑。该男子制造了自2001年9月11日以来纽约最严重的疑似恐怖袭击。
赛波夫1日在联邦法庭被控驾驶卡车冲向河边的一条自行车道，撞死8人、撞伤10余人，以此来表达对IS的支持。
IS周四在其网上出版物中宣称制造了这次袭击，但是该组织没有就这一说法提供任何证据。
特朗普周三曾建议将赛波夫关到古巴关塔那摩军事监狱，那里是关押在海外逮捕的恐怖主义嫌疑人的地方。但他周四表示，这么做太复杂了。
特朗普在推特上说：“原本想把那个袭击纽约的恐怖分子关到关塔那摩，但起来这个过程比通过联邦系统的时间要长得多。”他还说：“把他留在他犯下恐怖罪行的地方也是对的。动作要快。判处死刑！”
特朗普周四还再次要求国会立即终止赛波夫合法移民美国的“多元化移民签证抽签”项目。他在推特上说：“我们必须让美国安全!”
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