美得州教堂枪击案致数十人死伤 枪手曾不止一次装弹再射

境外媒体称，11月5日，一名持枪歹徒向美国得克萨斯州一所教堂开火，造成至少27人死亡。
据新加坡《联合早报》网站11月6日报道，枪击事件发生在威尔逊县的萨瑟兰斯普林斯的一所教堂内。
当地的ABC分支机构KSAT 12报告说，枪手在当地时间11点30分左右进入教堂，并开始射击。
警方称：“枪手已死亡”。
另据台湾“中央社”11月6日报道，一名男性枪手5日闯入得克萨斯州一间教堂，枪杀了20多名参加周日晨间礼拜的教会信徒，有目击者听到速射枪响，并认为枪手在子弹打完后不只一次重新装弹再射。
报道称，当地警察局长塔基特告诉国家广播公司新闻网（NBC）：“约25人死亡”。他并表示至少10人受伤，暂时还不清楚枪手行凶动机。
威尔逊县警局发言人墨菲告诉法新社，行凶枪手已死，但未就枪手死亡提供进一步细节。
当地媒体报道指出，枪击案发生于萨瑟兰斯普林斯（Sutherland Springs）的教堂。萨瑟兰斯普林斯是位于圣安东尼奥东南约50公里的一座400人的小乡镇。
萨瑟兰斯普林斯所在的威尔逊县行政官贾梅兹告诉法新社，枪击造成多人死伤，但他无法确认死伤数字，也不代表官方；有报道引述未具名官员指出，死者恐高达27人，超过20人受伤。
枪手据报是在接近中午时走进教堂，向通常会有约50人参加的晨间礼拜人群开火。有媒体指出，伤者中有一名2岁的幼童。
报道称，枪手死因尚不清楚，威尔逊县警局发言人墨菲也否认早先枪手死于警方追捕的报道。墨菲说：“没有警方追捕一事，他是死在自己的车上”。
一名在案发教堂街对面加油站工作的目击者告诉美国有线电视新闻网（CNN），他听到至少20声速射枪响，其他附近的人表示，枪手似乎不只一次重新装弹。
急救人员在现场忙着救护伤患，部分伤者是用直升机撤离的。
得克萨斯州州长阿博特也对这起不幸事件表示致哀。他说：“我们为所有遭此邪恶行径所害者祈福，也感谢执法单位的相关反应。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost