史上最贵iPhone全球首碎 状况惨不忍睹

赶在11月3日iPhone X正式发售的前一晚，这款史上最贵iPhone迎来了全球首碎，关于该机碎后惨状的一段视频也在网上疯传。视频中，这部iPhone X的前后玻璃均已稀碎，裂纹遍布机身，真不知道是机主怎样蹂躏了这部手机。所幸功能并没有任何虽坏，依旧可以正常操作。
面对万元iPhone X如此的惨状，有网友调侃道：看来iPhone X一定不要用，还是供起来比较安全。也有网友认为：甘于花万元买iPhone X的人，还差四五千的维修费？
由于iPhone X采用了全面屏设计，机身为双面玻璃材质，因此相比前几代的金属机身更易摔损，维修费用也有一定上浮。根据苹果官方公布的iPhone X维修价格，单独屏幕维修的价格高达2288元，其他维修为4588元。想要修好视频中的iPhone X，所支出的维修成本至少为4588元，相当于半部全新的iPhone X。
当然，苹果显然也为你考虑到了这些，用户可以为iPhone X选择相应的保护壳，也可以选择AppleCare+全方位服务计划，售价1688元，屏幕维修定价直降至188元，其他损坏的维修定价也降至628元。
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