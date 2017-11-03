长期飞行改变航天员大脑形态

从尤里•加加林1961年首次飞向太空以来，已有500多名航天员在太空逗留过，但人们研究这些太空行动对人体具体影响的努力仍未结束。
人们已经充分地了解到，失重导致肌肉萎缩和骨胳中的钙流失，但对心血管系统和大脑的影响还不清楚。
美国南卡罗来纳医科大学一研究小组在《新英格兰医学杂志》上发表研究报告，就这一问题提出了新看法。该报告描述了在太空停留超过3个月的航天员大脑形状的变化。这项得到美国国家航空航天局(NASA)资助的研究对34名航天员的大脑在每次执行任务前后都进行了磁共振成像分析。
领导这项研究的唐娜·罗伯茨博士解释说：“在太空轨道上长时间停留(平均为3个月)的航天员都显露出一些症候，表现为他们的大脑移向颅骨上部。”
这种向上移动表现为大脑和颅骨顶端之间的空间缩小，额叶和顶叶之间的中央沟缩窄。相比之下，大多数在太空停留不足20天的航天员并没有明显的大脑变形。
法国图尔大学医学院太空医学专家菲利普·阿尔贝耶认力，这些研究“属于NASA的重大努力，此举旨在弄清楚人在失重期间体液转向高处的影响。在缺少将一切拉向低处的重力的情况下，血管和颅骨中的部分液体堆积在身体的最高处”。
这种不正常的分配直观地表现为航天员脖子上的颈静脉非常突出以及面部有些浮肿。
颅骨和眼球的压力增大还被怀疑可能造成了部分航天员的视力障碍。虽然造成视敏度下降的具体机制尚未被弄清楚，但罗伯茨博士认为，大脑变形有可能是导致这一现象的部分原因。事实上，她已注意到，一些饱受特发性颅内高压之苦的女性也同样存在视敏度下降的问题。
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