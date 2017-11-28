日本与英国加强防务合作：提升在亚太地区遏制力

日本《读卖新闻》11月27日发表题为《日英将举行“地位协定”谈判》的报道称，日英两国政府为使自卫队和英军能在对方国家顺利开展活动，决定为缔结“访问部队地位协定”（VFA）而进行谈判。预定于12月14日在伦敦举办的外务、防卫部门负责人会议（2+2磋商）将确认加强自卫队与英军联合训练，并决定从明年开始进行地位协定谈判。日本政府打算与视为“准同盟国”的英国加大防卫合作，以应对东亚局势。
如果日英VFA谈判得以实施，这将是继2014年开始谈判的日澳VFA之后的第二起谈判。英军因实施联合训练要暂时滞留日本，必须履行以下两方面的手续：一是对其携带物品免除关税，二是允许其携带武器和弹药。在救灾方面，在为救人而损坏物品之际，也需要免除其赔偿义务。按VFA的规定，上述事项或被简化或被免除。
去年英国空军访日，首次实现了两国联合训练。明年英国海军最新式航母将航行到日本近海，与海上自卫队实施联合训练。此外，陆上自卫队和英国陆军也在协调开展联合训练事宜。VFA谈判可能持续几年，恐怕来不及在明年的联合训练前谈妥，但日本防卫省官员表示，“此举也意在凸显日英之间的相互信赖关系，加大在亚太地区的遏制力”。
日英12月的“2+2磋商”还将就试制新型空对空导弹达成一致。双方将争取在2023年度完成试制品。主要是让英国等6个国家联合开发的“流星”中程空对空导弹与日本生产的高性能感应装置配合起来使用，以提高命中精度。如果试制成功，将考虑共同开发并投入使用。此举如果得以实现，将是日本与盟友美国之外的国家首次共同开发装备品。
日英安保合作在安倍内阁时期不断得到推进。2013年7月，双方签署了推动装备品联合开发的协定，2014年度开始了有关导弹技术的联合研究。今年1月双方又签署了自卫队与英军借以相互融通弹药等物资的“军需相互支援协定”。英国首相特雷莎·梅8月至9月访问日本，出席了日本国家安保会议，并确认“进一步提高日英安保合作”。
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