拉美逃往避税天堂资金猛增

西媒称，乐施会的报告显示，随着经济日益国际化，15年来拉美国家逃往避税天堂的资金增加了5倍，大批资本逃往欧洲而不仅仅是加勒比地区。
据埃菲社玻利维亚拉巴斯11月26日报道，由乐施会税务司法拉美地区负责人苏珊娜·鲁伊斯在拉巴斯发布的这项报告指出，应该制定避税天堂黑名单，对其实行真正有效的制裁，阻止那些公立学校和医院迫切需要的资金逃往避税天堂。
鲁伊斯在解释报告时指出，外逃资本增长与“拉美经济的增长和国际化有关”。在拉美国家，玻利维亚的情况尤为突出，5年内资本外逃数额增长了7倍，虽然总额仍低于周边国家，这是因为“大部分财富仍留在了玻利维亚国内”。
报道称，鲁伊斯指出，“荷兰、巴拿马、瑞士和卢森堡”是拉美人通过开设银行账户手段最常用的避税天堂。由于这些流动资金具有的特性，要了解这些被藏匿的资金的具体数目“很难”，但调查人员估计在全球范围有“大约20万亿至32万亿美元”，相当于中国和美国的国内生产总值总和。
加勒比岛国的避税天堂也被南美国家用来转移资产。
乐施会指出，从全球范围来看，“开曼群岛吸引的投资比巴西多7倍，比中国多3倍”。
报道称，鉴于问题的严重性，乐施会建议采取一些措施来终止避税，包括制定全球避税天堂黑名单，对其采取制裁措施。此外，还应增加财务信息的透明度以避免贪污，并推动立法打击避税天堂。
在分析报告时，鲁伊斯肯定了厄瓜多尔的做法，该国已经举行公投通过新规，要求当选官员不能在避税天堂拥有账户和资产。
据报道，乐施会认为，发展中国家每年流失的1700亿美元资金中，1000亿美元是由大企业逃税导致的。
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