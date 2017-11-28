外交官流失让美遭遇海外危机

美国国务院高级外交官的流失让人们担心，美国处理朝鲜问题等外交危机的能力大大减弱。
今年底之前，国务院高层职位的数量将减半，从39名减至19名。
截至目前，特朗普政府只填补了国务院44个高级空缺中的10个；尽管朝鲜核试引发了危机，总统到现在也没有任命负责东亚事务的助理国务卿或驻韩大使。
白宫在中东重新推动巴以和平进程，但是尚未任命驻沙特、约旦、埃及和卡塔尔的大使。国务院也没有任命负责非洲事务的助理国务卿。现在中国在该地区的影响力正在逐步增加。
参议院外交关系委员会民主党成员本•卡丁说：“看起来(特朗普政府)降低了外交在国家安全战略中的重要性。”
众议院民主党人上周写抗议信警告“刻意架空外交官高层的迹象”。
共和党参议员约翰•麦凯恩也参与撰写了一份类似的信，警告国务卿蒂勒森：“美国外交实力从内部遭到了削弱，而外部的全球危机正变得更加复杂。”外界普遍认为蒂勒森的工作做得并不开心，他与特朗普的关系也不是一帆风顺的。
10月份时，有报道称他公开指责总统是“白痴”，他因此紧急召开新闻发布会进行解释。几天前，特朗普批评蒂勒森试图与朝鲜领导人金正恩对话是“浪费时间”。
不过他们似乎在同一个问题上达成了共识，即缩小国务院的规模。白宫提议将国务院预算削减30%至每年380亿美元，鹰牌派共和党参议员林赛•格雷厄姆称此举“激进鲁莽”。
蒂勒森聘用了两家管理咨询公司削减他所谓的官僚膨胀。去年12月他被选为国务卿时，并没有在政府工作的经验，不过国务院很多成员一开始是乐观的，因为蒂勒森有管理埃克森美孚公司的经历，这家石油公司在全球热点地区有很长时间的经营历史。
不过内部人士称，近几个月蒂勒森所在机构的士气下滑。他于8月份宣布，计划撤掉几十名外交事务特使。包括处理叙利亚危机和伊朗核协议的特使。今年夏天，他未能利用国会批准的8000万美元应对俄罗斯发动的宣传战，这也让很多人困惑。
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