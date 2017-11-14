美太空部队胎死腹中 遭军方高层普遍反对

据美国《大众机械》月刊网站11月9日报道称，根据提供给有线电视新闻网等媒体的报告，国会领袖们对参众两院《2018财年国防授权法》两个版本的不同之处进行了协调，删掉了要求国防部设立新军种太空部队这一条。这一条款是由众议院军事委员会提出的，今年7月份作为众议院版《2018财年国防授权法》的内容获批通过，然而从未进入参议院版的《2018财年国防授权法》议案。
这一条款如果通过，则空军需要把太空指挥作战分离出去，交给一个新军种，这个新军种类似于在海军部架构内设置的海军陆战队。众议院战略力量小组委员会主席、来自亚拉巴马州的共和党众议员迈克·罗杰斯和众议院军事委员会首席委员、来自田纳西州的民主党众议员吉姆·库珀提出了这一议案。两人认为，空军只注重采购战斗机、轰炸机和其他战机，没有给太空防御调拨足够的资源。这两位众议员在众议院军事委员会的支持下表示，中俄等潜在对手在太空防御方面取得的进步，使得美国有可能丧失对太空领域的掌控力。
军方领导人，包括参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德上将、空军部长希瑟·威尔逊和空军参谋长戴维·戈德费恩上将在内，从一开始就坚决反对这一议案。他们争辩说，设立新军种会阻碍国防部现在正努力做的精简官僚程序的工作。国防部长詹姆斯·马蒂斯甚至亲笔致函反对组建太空部队，这种行政部门的长官插手立法程序是很罕见的。
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