中日中韩关系显现回暖迹象：双边会晤频密

外媒称，安倍前所未有地在如此短的时间内与中国两位领导人接连举行会谈，这是两国关系改善的一个迹象。
据共同社11月13日报道，中国国家主席习近平11月11日刚与日本首相安倍晋三在越南举行的亚太经合组织（APEC）会议的间隙举行了会谈，双方同意创造双边关系的“新开始”。两天后，中国国务院总理李克强11月13日与安倍晋三在马尼拉举行会晤，双方表达了进一步改善两国关系的共同愿望，并都表示两国关系正在转好。
报道称，李克强在会谈开始时对安倍说，双方必须共同努力，以巩固中日关系改善的势头。安倍回应说：“我希望我们能强有力地推动两国战略互惠关系的发展。”
日媒表示，安倍前所未有地在如此短的时间内与中国领导人接连举行会谈，这是两国关系改善的一个迹象。
报道称，在李克强2013年担任总理以来双方的第三次会谈中，两位领导人可能会重点讨论经济合作关系。但是，他们可能会发现在地区问题上没有多少共同点。日本敦促各国对朝鲜施加最大的压力，而中国则倡导与朝鲜进行对话。
另据共同社11月13日报道，中国国务院总理李克强13日下午与日本首相安倍晋三在马尼拉举行会谈。日方希望尽早召开由其担任主席国的中日韩三国首脑会谈。
报道称，一系列外访行程中，安倍连续与中国两位领导人举行会谈实属罕见。考虑到明年将是《中日和平友好条约》缔结40周年，此举旨在为实现明年习近平与安倍互访的设想而创造环境。
报道称，中日韩三国首脑会谈如能实现，那么除李克强和安倍外，韩国总统文在寅也将参加。这将成为两人就任以来的首次访日。
又据韩联社11月13日报道，中国国务院总理李克强与韩国总统文在寅11月13日重申，将尽快实现两国关系正常化。中韩关系因美国在韩国部署导弹防御系统而受损。
报道称，在双边会谈中，文在寅说：“一旦双方致力于将过去的问题转变成机遇，我相信在不久的将来，我们能迅速发展韩中战略合作伙伴关系。”此次会谈是在于菲律宾首都马尼拉举行的东盟系列峰会期间进行的。就在两天前，中国国家主席习近平在越南岘港会见了韩国总统文在寅。
报道表示，李克强说，中韩关系已经出现了积极进展。他希望通过两国的共同努力，能快速将关系推上正轨。
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