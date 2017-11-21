美公布军中性侵统计数据 2016财年下降至1.4万件

美国广播公司网站11月17日报道称，五角大楼今天公布了2013至2016财年全球各地的美军军事基地性侵犯报告数据。
国防部性侵犯预防与应对办公室提供的这份报告详细记录了美国陆军、海军、海军陆战队、空军、联合基地以及在伊拉克、阿富汗等战区上报的性侵犯案总数。
性侵犯报告未必意味着在某个军事基地发生了性侵犯事件，而是表明那里的军人在上报时得到了援助。五角大楼说性侵犯事件“可能是在服役时，也可能是在外出休假时，甚至在入伍前”就发生了。
之所以现在公布这一数据是“因为近期有人依据《信息自由法》要求获得此类信息”。
对每一个军种、联合基地和战区而言，2016财年性侵犯报告的总数基本上与2015财年持平。
今年5月公布的数据是五角大楼对军中性侵犯案的最新调查结果。数据显示，性侵犯数量在2016财年下降至14900件，而在2014财年的调查中，性侵犯数量为20300件。
在今天公布的报告中，五角大楼估计在2016财年，32%遭遇了性侵犯的军人会上报此事，而在2014和2015财年，上报的比例只有25%。
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