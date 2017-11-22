日美称印太战略并非针对中国

现代首脑外交是视频宣传战。美国总统特朗普访问亚洲各国的主题是北朝鲜和贸易，但电视节目大力报道的是高尔夫球、古坂大魔王、铁板烧、独岛虾、故宫款待等。很少人记得一系列外交的关键词——“自由开放的印度洋-太平洋战略”。
“自由开放的印度洋-太平洋战略”是特朗普总统在越南岘港发表演讲的基调。这一外交构想是指，自东亚至东非，在太平洋和印度洋维护法治和秩序，带来稳定与繁荣。
耐人寻味的是，这原本是曰本的提案，尚未确定亚洲战略的美国新政府直接拿来借鉴。二战以来的外交构想通常是华盛顿出台、东京追随，如今流向发生了大逆转。
这一构想是东京外务省制定、安倍晋三首相去年夏天在访问肯尼亚期间在非洲开发会议上提出的。印度和澳大利亚表示了赞同。美国新致府也直接照搬，这一构想也写入了本月6日的日美首脑会谈协议。
只是相关报道被“对北朝鲜施压”的光芒盖过。
5日晚，日本外相河野太郎在外务省饭仓公馆招待美国国务卿蒂勒森，在吃天妇罗的时候，蒂勒森说：“事先没打招呼就直接借用了你们的创意，真对不起。”
中国提出了“一带一路”构想。“ 一带”是连接中国与欧洲的陆上丝绸之路经济带，“一路”是自中国沿岸至非洲东岸的海上丝绸之路。
这里的“一路”正是“印度洋-太平洋”。一路”范围内的各国究竟是与中国共同发展，还是被纳入“中华帝国主义”的势力范围，讨论在不断进行。
曰美政府高官强调，新外交构想不是构筑对华包围网。两者有什么区别呢？日本高官回答说：“关键在于，这不是价值观外交。”
价值观外交是指，重视拥有自由，民主、人权等共同价值观的国际合作。也就是说，价值观外交是与价值观不同的中国和俄罗斯划定界限的外交，第一届安倍内阁曾有这祥的想法。
新构想并非性质与此完全不同，但减弱了与民主主义体制以外的国家进行对决的色彩。
中国目前并没有批判曰美的新外交构想，中方评价这次在越南举行的日中首脑会谈是新的起点。
一位日本政府高官指出：“现在有很多国家不得不依赖中国的经济实力，这是事实。但这些国家同时也对中国抱有警惕心理。日本提倡自由的发言和公平的发展。中国不准备与曰美对抗。”
特朗普总统在东京留下一句“快买美国武器”便转身离去。日本政府会购买自卫所必需的武器，但应该不会为了减少美国的贸易逆差而购买重型武器和趁机走上军扩之路。
美国抛弃地球变暖对策，法国总统表示欧洲将代替美国发挥作用。日本也有敦促大国参与国际合作的责任。曰本不应拘泥于“无能为力”这一固有观念。
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